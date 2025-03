Cancelan a Uriel Reyes "Relatos de la Noche" por presuntamente abusar de su prima: "a la niña me la callaste"

El nombre del youtuber Uriel Reyes, conocido por su pódcast "Relatos de la Noche", se volvió tendencia en las últimas horas luego de que su supuesta prima, Claudia Lerma, lo denunció públicamente por presuntamente abusar de ella durante su adolescencia. El posteo de la joven se hizo viral y ha recibido el apoyo de la comunidad; mientras que el Internet se ha volcado en contra del creador de contenido, quien en medio de las acusaciones ha guardado silencio.

Claudia Lerma compartió la tarde del 10 de marzo una publicación en Facebook en la que hizo pública la denuncia en contra de su supuesto primo hermano, señalando que de los 13 a los 14 años de edad fue abusada y obligada a posar en fotografías. Asimismo, incluyó la foto de Uriel Reyes, así como un perfil de Instagram en donde se ven las poses a las que habría sido obligada a posar para tomarse fotos.

"Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿ Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias. #urielreyes", denunció de forma pública.

La publicación de la joven ya acumula más de 7 mil me gustas y mensajes de apoyo por parte de mujeres como, "que se haga justicia", "te creo, abrazos" y "no estás sola amiga". Tras esta denuncia pública de Claudia, distintos colectivos feministas han ayudado a viralizar el caso y en redes sociales se ha pedido la cancelación del creador de "Relatos de la Noche", un pódcast activo en YouTube y Spotify.

Así se hizo pública la denuncia en su contra. (Foto: FB Claudia Lerma)

Prima de Uriel Reyes lo denuncia por presunto abuso; youtuber desactiva sus cuentas en redes sociales

Tras la denuncia pública de Claudia Lerma, colectivos feministas y otras cuentas en apoyo a las mujeres como Medusas Moradas han compartido las acusaciones en contra del youtuber. Hasta ahora, el creador de contenido no ha respondido a las acusaciones en su contra; sin embargo, en las redes oficiales de su pódcast ya se han deshabilitado las secciones de comentarios, donde ya comenzaban a hacérsele acusaciones y exigencias de justicia para la supuesta víctima.

En medio de la polémica, el hoy acusado ya desactivó sus cuentas de redes sociales de uso personal, entre ellas el perfil de Instagram @upolch, misma que su supuesta prima compartió en su denuncia y en la que se ven distintas fotos de una mujer desnuda y en poses sugerentes, mismas que acompañó con su acusación de obligarla a tomarse fotos aparentemente de esta misma índole. Asimismo, el creador puso privada su cuenta de X, antes Twitter, donde acumula más de 32 mil seguidores.

Pese a ello, la última vez que estuvo activo fue hace dos días a través de YouTube con el video "Las historias más aterradoras de carreteras", en donde sus seguidores se han volteado en su contra con comentarios de decepción por las supuestas agresiones sexuales que cometió en el pasado y también como una muestra de apoyo a la supuesta víctima.

"Mi canal favorito de horror se volvió realmente de horror", "chale Uriel yo si creí que eras buena persona, de sobra este canal era mi favorito", "me pasaba horas y horas escuchándote, de día, de noche, cuando jugaba o hacía de comer. Bro enserio te me caíste", "paso de ser mi podcast favorito a cuestionarme tantísimas cosas, tal vez no te conocí desde hace años pero si te escucha a diario en cada momento libre que tenía pero hoy escogeré creerle a la victima y alzar la voz por la niña de 13-14 que agrediste" y "ojalá se haga justicia para la victima y que el victimario no se salga con la suya", se lee en los comentarios. Así lucen sus cuentas ahora. (Foto: redes Uriel Reyes/Relatos de la Noche)

¿Quién es Uriel Reyes de "Relatos de la Noche"?

Uriel Reyes es un joven de 41 años, conocido por su pódcast en YouTube y Spotify, "Relatos de la Noche". El también creador de contenido nació en Tijuana, Baja California. De acuerdo con la biografía de Suma de Letras, editorial con la que ha publicado un libro homónimo a su pódcast, desde niño sintió interés por las películas de terror. Estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California.

En marzo de 2025, Reyes fue denunciado públicamente por su prima, Claudia Lerma, por supuesto abuso cuando ella tenía 13 años, agresiones que se mantuvieron por al menos un año. Hasta ahora no hay más detalles de estas acusaciones.