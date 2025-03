Esto es lo que sucede en tu cuerpo si comes sandia de noche y que pocos conocen

La sandía es un alimento ideal durante la temporada de calor por la hidratación que aporta. Posee grandes beneficios, por ejemplo, el 94 por ciento de su composición es agua, lo cual la hace diurética e ideal para consumir si estás buscando bajar de peso. Aunque su origen se remonta a África, en el desierto de Kalahari, hoy en día se cultiva de manera extendida y México la considera una fruta nacional.

La sandía también ayuda a cuidar el cerebro debido a los niveles de potasio y magnesio que tienen, además evita infecciones y problemas cardiovasculares. Vale mencionar que posee cantidades interesantes de vitaminas con propiedades antioxidantes, como la B, C y A. Además, tiene otros compuestos bioactivos, como los carotenoides, que también tienen propiedades antioxidantes. Lo interesante es que contiene licopeno, un antioxidante que le da su color rojo y tiene efectos cardioprotectores.

La sandía posee muchos beneficios para la salud.

Fuente: Freepik

¿Se puede comer sandía por la noche?

Existe un mito que indica que no es saludable comer sandía en la noche ya que trae problemas con la digestión. Según la Universidad Nacional Autónoma de México, no genera ningún malestar el consumo de esta fruta, sin importar la hora. De hecho, explica que al componerse por hasta 95% de agua, ayuda al cuerpo a eliminar sales y toxinas.

No es recomendable comer una cantidad excesiva de esta fruta antes de acostarse, porque algunas personas podrían tener malestar digestivo. La sandía es una fruta con mucha agua, si se come en exceso puede llegar a provocar que los jugos gástricos se diluyan y la digestión sea más lenta y pesada, pero esto puede suceder a cualquier hora del día, no solo en la noche. Vale señalar que es falso entonces, ingerir este alimento en la noche, aunque todo debe ser con moderación.

Se puede comer sandía de noche, pero en forma moderada.

Fuente: Pinterest

La sandía es un alimento apreciado debido a que contiene pocas calorías y grasa, ya que solo aporta alrededor de 30 calorías por cada 100 gramos. Esta fruta se recomienda comer como snack entre comidas ya que nos puede ayudar a saciar el antojo.