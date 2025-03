La caída de X deja los MEJORES MEMES; internautas se burlan de Elon Musk al llamar a la red social Twitter

¡A penas es lunes y ya ocurrió una tragedia! Esta mañana se cayó X, antes conocida como Twitter, y las fallas en la red social no sólo dejaron molestia entre los usuarios, quienes no pueden postear nada ni leer ningún mensaje de su feed; sin embargo, en medio de este suceso que no es tan común, en comparación con otras plataformas, ha dejado decenas de memes que no te puedes perder. ¡Aquí te los compartimos!

Si bien los reportes de esta caída a nivel mundial se reportaron la mañana de este lunes 10 de marzo, algunos internautas reportaron fallos en la red social desde la noche del 9 de marzo. De acuerdo con el sitio DownDetector, algunos fallos iniciaron anoche al rededor de las 23:15 horas; sin embargo, las afectaciones más fuertes llegaron hace unas horas desde las 3:30 a.m. y hasta las 4:30 horas.

(Foto: X @CartoonsOTMoon)

Cabe destacar que estas afectaciones no fueron las únicas reportadas por el sitio web, sino que una segunda afectación fue reportada aproximadamente a las 7:00 de la mañana de este lunes y que se intensificó hasta pasadas las 8:30 horas. Si bien esta falla a nivel mundial sorprendió a muchos, otros usuarios del antiguo Twitter podían acceder a sus cuentas, perfiles e interactuar con su feed sin ningún problema.

(Foto: X @SoyUnTalJD)

En medio de todo esto, X estalló en memes por quienes compartieron en forma de imágenes y con mucho humor sus reacciones ante esta inesperada caída que dejó sin funcionamiento la app desde el celular o desde su versión de escritorio. Cabe destacar que en las distintas plataformas también llamó la atención la burla que los internautas tuvieron con Elon Musk, el actual dueño de la red social y quien le cambió el nombre de Twitter a X.

(Foto: X @wondertarg)

Caída de X desata burlas a Elon Musk

El 27 de octubre de 2022 el empresario Elon Musk compró Twitter y al cabo de unas semanas el multimillonario desató la polémica al cambiarle el nombre a la red social por X, misma letra que suele usar en sus otras empresas. Y este lunes 10 de marzo que la plataforma se cayó, los internautas reaccionaron llamando la app con su antiguo nombre, esto como burla y mucho humor para quienes la plataforma siempre se llamará como cuando fue lanzada, es decir, el 21 de marzo de 2006.