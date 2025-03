El cosplay es de otro siglo: cómo luciría realmente la preciosa Mai Shiranui de ‘The King Of Fighter’ versión humana, gracias a la IA

La inteligencia artificial ha transformado por completo la forma en que los personajes de la cultura pop son representados visualmente. Los algoritmos de IA, como las redes generativas antagónicas (GANs) y los modelos de difusión, han alcanzado un nivel de sofisticación que permite generar imágenes con un detalle y una fidelidad sorprendentes.

En el caso de Mai Shiranui, la kunoichi de The King of Fighters, las recreaciones generadas por IA son tan detalladas y realistas que casi parecen fotografías. Esta tecnología no solo permite a los artistas digitales explorar nuevas posibilidades creativas, sino que también brinda a los fans la oportunidad de apreciar a sus personajes favoritos desde ángulos nunca antes vistos.

Mai Shiranui fue humanizada por la IA y el resultado es impresionante. Fuente: Web

Mai Shiranui de ‘The King Of Fighter’ versión humana

Mai Shiranui posee una figura esbelta y atlética, resultado de años de entrenamiento en artes marciales. Su cabello largo y oscuro, y sus ojos expresivos, son características distintivas.

Es una mujer segura de sí misma, coqueta y apasionada. A pesar de su apariencia frívola, Mai es una kunoichi habilidosa y una luchadora formidable. Su atuendo característico es un kimono revelador de color rojo y blanco, que le permite moverse con facilidad durante las batallas.

Mai es uno de los personajes más populares de SNK. Mai Shiranui es conocida por su uso de abanicos como armas y por su habilidad para controlar el fuego. Su rivalidad con King y su amor por Andy Bogard son aspectos importantes de su historia.

