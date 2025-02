Albañil aprende a leer durante sus jornadas de trabajo, sus compañeros le enseñan | VIDEO

A través de la plataforma de videos TikTok se dio a conocer que el albañil mexicano Pablo Torres emplea los ratos libres que tiene a lo largo de las jornadas de trabajo para aprender a leer. Sus compañeros son su principal apoyo porque son quienes le han enseñado desde las vocales hasta el abecedario para que dé sus primeros pasos en la lectura y escritura.

Gracias a los videos publicados en la cuenta @david_alejandro2603 se observa que el trabajador de obras, quien es mejor conocido como “Chochoscli”, recibe clases y gracias a esto ya empezó a leer y escribir. En un clip se observa cómo dice las vocales, el abecedario y sílabas, de modo que sus compañeros son sus maestros.

La historia de Pablo Torres ganó popularidad en TikTok y eso le está cambiando todavía más la vida porque recibe apoyo de numerosos usuarios que lo alientan; el albañil mexicano incluso recibe donación de útiles escolares, mochilas y un pizarrón que le ha permitido avanzar en sus clases, así que está agradecido porque se acerca a su meta: estudiar en forma.

El obrero mexicano, quien es tapatío, de acuerdo con Milenio, está sorprendido con el impacto que su historia ha tenido porque nunca imaginó que se volvería popular y tampoco llegó a pensar que trascendiera y sería motivo de inspiración a nivel nacional.

Para “Chochoscli”, el punto de partida para animarse a aprender a leer fue el deseo y necesidad de poder leer los letreros de las rutas del transporte público, ya que el desconocimiento le complicaba realizar los viajes para ir al trabajo. Por lo mismo, Pablo Torres es ejemplo de que nunca es tarde para lograr lo que se anhela.

“Estábamos trabajando ahí, haciendo la revoltura y le dije a Michael, pues que quería enseñarme a leer, y me dijo que él me enseñaba, de primero, cuando me empezó a grabar, pues sí, como que sí me agüitaba, pero luego se dio todo esto”, recordó el obrero mexicano.