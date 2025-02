Perrita festeja su cumpleaños con todo y mariachis; la fiesta te alegrará el día | VIDEO

¡Ya lo vimos todo! Una adorable perrita enamoró a todo TikTok gracias a que sus dueños le organizaron una fiesta temática de selva y si bien no es la primera en su tipo que se viraliza, esta en particular es especial porque su adorada familia no dudó en escatimar en gastos y hacer que el día fuera el más especial para la peluda de cuatro patas, tanto que incluso, ¡le llevaron mariachis! Y como era de esperarse, los internautas y dog lover's no tardaron en manifestarse.

Existen dos videos de este exclusivo festejo perruno que ya acumulan más de dos millones de reproducciones y que además han dejado todo tipo de comentarios, como quienes aplauden el darlo todo por su mascota que tanto aman, como aquellos que critican asegurando que se está humanizando a los animales de compañía. Pese a ello, el momento ha causado más ternura que rechazo, especialmente por la reacción que tuvo la perrita, de nombre "Chanel".

Los clips se compartieron en TikTok gracias a uno de los invitados a la fiesta y quien incluso mostró su sorpresa al ver que el evento no se trataba de algún festejo para niños o adultos, sino que era para la amada mascota de la familia. Al dejar ver las imágenes del momento se aprecian desde los mariachis tocando música en vivo, hasta la decoración con leones y temática de selva, una mesa llena de comida y a Chanel disfrutando de su fiesta.

"Les voy a mostrar, aquí en la unidad de mi mamá hay un cumpleaños con unos niños. Quién estará cumpliendo años, con mariachi y todo, y adivinen quién es. Les voy a mostrar al cumpleañero, la cumpleañera, la perrita", mencionó al mostear el evento más viral de TikTok.

La fiesta contó con asado al barril, meseros y mariachis, según contó el testigo. (Foto: TikTok @cuartaselpaisa)

Perrita festeja su cumpleaños con pachangón de fiesta temática y mariachis

El par de videos que se han compartido del festejo del año para Chanel, una perrita de raza Cocker, y quien se lució con su ropita más elegante y moñitos de colores para verse más coqueta; uno de los clips la deja ver acostada en la mesa central junto a las bolsas de dulces y otros regalos, además de estar rodeada del grupo de mariachis dejándole un gran momento de felicidad.

Por su parte, en la decoración se aprecian cortinas verdes, globos con rostros de animales como leones y cebras, además de un enorme letrero de "Feliz cumpleaños", aunque el salón de fiestas se ve repleto de globos y banderines, así como luces, ¡y hasta una piñata! Cabe mencionar que esta última tiene la "C", inicial del nombre de la perrita", decorada con animales de la selva.

El joven que publicó el video explicó que se acercó a preguntar si el tremendo pachangón era para la perrita y los organizadores y familiares de la mascota, no dudaron en confirmarlo. Tras esto, la sección de comentarios se lleno de mensajes en los que hasta el debate se abrió por las críticas, pero también por usuarios que defendieron a la familia por esta enrome demostración de amor a su perrita.