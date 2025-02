Novia de “no acepto” revela por qué huyó del altar y rechaza por segunda vez a su novio

En redes sociales se hizo viral el momento en el que una mujer se niega a casarse y huye del altar, todo tras pronunciarse ante los presentes con un firme "no acepto". Desde entonces, el instante y la frase han sido replicados como parodia por internautas que, curiosos, esperaban saber más del motivo por el que la novia dejó a su pareja "plantado". Finalmente el misterio llegó a su fin y se destapó que todo se habría tratando de una venganza debido a una infidelidad.

El pasado 14 de febrero, en pleno Día del Amor y la Amistad, Elena Barrantes y Clever Huayán planeaban unirse en matrimonio en Bagua, Perú; sin embargo, no resultó como esperaban y en plena ceremonia la mujer lo rechazó y escapó del lugar corriendo sin dar más explicaciones. Aunque se especulaba que el motivo habría sido una extorsión, la novia aclaró que en realidad habría tratado de lastimarlo como él lo hizo.

Elena Barrantes fue invitada al programa “Andrea” luego de que se hiciera viral el video en el que huye de su boda, fue ahí donde confesó que sólo había aceptado casarse para poder dejar a su pareja en el altar y vengarse por una infidelidad. Y es que, relató, una de sus amigas fue la encargada de enviarle las pruebas del engaño un día antes de la ceremonia por lo que tuvo la oportunidad de pensar mejor su decisión, además de que tampoco estaba convencida debido a que afirma no tener los mismos sentimientos que él.

¿De dónde salió el video de "Perdónenme todos, no acepto"? uD83DuDC70uD83CuDFFB??? uD83CuDFC3uD83CuDFFB???uD83DuDCA8 El 14 de febrero, durante una boda en Bagua, Perú, una mujer sorprendió al rechazar el matrimonio diciendo: "Perdónenme a todos, no acepto", antes de salir corriendo. uD83DuDE25 Luego se reveló que había recibido… pic.twitter.com/Iii3NVm8Dv

“Yo no le decía nada a mi novio. Yo solamente lo quiero, pero no lo amo, él también sabe (…) Llegué y estaba ahí, arriba. Yo pensé que no, como yo soy fuerte hay que hacerlo", declaró Elena sobre el motivo por el que tomó la decisión de rechazarlo.

Clever Huayón admitió haber sido infiel y le pidió perdón a Elena Barrantes, quien aceptó darle una segunda oportunidad a su relación. En pleno programa, la conductora preparó una nueva unión en caso de que ambos decidieran darse el “sí”, pero una vez más la novia rechazó la propuesta afirmando que no sentía amor por el sujeto en cuestión y puntualizó en que no se sentía preparada para el compromiso, aunque seguirán juntos.

“Discúlpeme, pero no lo he pensado. Él vive en su casa, yo vivo en mi casa, yo vivo con mi mamá, mi hijo y mis hermanos, pero todavía no he pensado vivir con él. Lo quiero, pero no lo amo”, dijo Elena para después aceptar continuar con su relación esperando que en algún momento acepte casarse.