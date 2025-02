"Me sentía con la dignidad hasta el suelo": Tiktoker expone mala experiencia durante la filmación de Johanne Sacreblu

Hace un mes, la directora mexicana Camila Aurora causó furor al estrenar el cortometraje "Johanne Sacreblu", como una respuesta a modo de parodia hacía la polémica película nominada a los Premios Oscar "Emilia Pérez", teniendo un gran recibimiento por parte del público, al grado de que llegó a ser proyectado en algunos cines.

Tal fue el éxito del proyecto que dio pasó a la producción de una segunda parte llamada "Johanne Sacreblu: Ahora es más personal", la cual se estrenará el próximo viernes 28 de febrero, sin embargo, a tan solo unas horas de su lanzamiento, una intensa controversia se ha desatado en las redes sociales entorno a ella.

Y es que resulta que la usuaria de TikTok, Meztli Madeleine, quien trabajó en dicha secuela, expuso a través de un video una serie de incómodas situaciones por las que tuvo que pasar durante el rodaje, mismas que la hicieron pasar de la emoción por participar en el filme a la decepción y el enojo.

Usuaria de TikTok expone falta de organización en el rodaje de Johanne Sacreblu

Según narró, los problemas comenzaron tras haber recibido la noticia de que su selección para formar parte del elenco de cosplayers, ya que luego de dicho llamado, no supo más sobre la siguiente etapa, señalando que incluso tuvo que volver a mandar sus datos en al menos tres ocasiones, para posteriormente ser totalmente ignorada por los miembros de la producción.

Sin embargo, finalmente terminó recibiendo respuesta, pero ya era demasiado tarde, pues la citaron de último momento cuando faltaba menos de una hora, siéndole imposible llegar debido a que se encontraba a dos horas de la locación, explicándoles su situación, algo que de poco o nada sirvió pues solo le dijeron que entonces sería para la próxima ocasión.

Ante tal situación, tuvo que resignarse a tomar un papel como extra, momento que intento aprovechar para preguntar si no podía participar en tomas extras con los cosplayers, y aunque en un primer instante le dijeron que si, la terminaron trayendo de un lugar a otro sin resolverle nada, hasta que finalmente le mandaron mensaje comentándole que ya no harían dichas escenas y ofreciéndole disculpas, lo que provocó su molestia que la llevó a compartir su caso en las redes, asegurando que no recibió el mismo trato que otras personas solo porque no era famosa.