El cosplay es cosa de abuelas: cómo se vería Yuki de King of Fighters 97 en la vida real, según Inteligencia Artificial

Si alguna vez te has preguntado cómo luciría Yuki, el personaje de The King of Fighters '97, en la vida real, ahora gracias a la Inteligencia Artificial, ahora podemos conocer su apariencia realista.

Yuki es un personaje secundario en The King of Fighters '97 (KOF '97), reconocida por ser la novia de Kyo Kusanagi, el protagonista de la saga. Aunque no es un personaje jugable, su papel es fundamental en la historia, ya que representa la motivación emocional de Kyo en su lucha contra Orochi y sus seguidores.

Este personaje tuvo su momento de gloria con esta interpretación en redes sociales. Fuente: Web

Yuki de King of Fighters 97 en la vida real

Vivimos en una era donde la tecnología nos permite visualizar a nuestros personajes animados favoritos con un realismo impresionante. Yuki no es la excepción.

Hoy le preguntamos a una inteligencia artificial cómo se vería Yuki de King of Fighters en la vida real, y, a continuación, te mostramos el resultado que se dio.

Este personaje tuvo su momento de gloria con esta interpretación en redes sociales. Fuente: Web

SIGUE LEYENDO:

Murió el cosplay: cómo se vería Dominó de X-Men en la vida real, según Inteligencia Artificial

Cómo lucirían Candace y Vanessa de ‘Phineas y Ferb’ si fueran reales, según la Inteligencia Artificial