Cómo lucirían los basquetbolistas Hanamichi Sakuragi y Kaede Rukawa de Slam Dunk en la vida real, según la Inteligencia

Slam Dunk es un manga sobre básquet creado por Takehiko Inoue que se publicó desde 1990 hasta 1996. En 1993, la obra recibió una adaptación animada que llegó a todo el mundo y es considerado como uno de los mejores animes de deportes. No obstante, la animación había quedado inconcluso hasta que en 2022 se estrenó la película The First Slam Dunk.

Este film adapta el final del manga de Inoue y fue un éxito rotundo de taquilla en Japón. Y a casi dos años de su estreno, la película de Slam Dunk llegó a Netflix.

Leyenda

Así como existe una gran cantidad de seguidores de los cómics, en esta parte del planeta, también hay muchas personas que aman esta serie de anime, sobre todo ahora que se apronta, para estrenar una nueva película, que contará lo sucedido en el campeonato nacional, que nunca se transmitió en la serie animada y solo estaba en el manga, creado por Takehiko Inoue.

Gracias a toda esta renovada efervescencia, un fan llamado AIMIKAN, gracias a una app de reconocimiento facial, nos muestra las versiones de nuestros personajes favoritos, como si fueran de la vida real.

Hanamichi Sakuragi y Kaede Rukawa fueron humanizados y la creación es impactante. Fuente: El Heraldo de México

Acá veremos, desde Hanamichi Sakuragi, Kaede Rukawa, Hisashi Mitsui, solo por nombrar a algunos integrantes de Shohoku. También, están presentes, varios jugadores de otros equipos, como Sendoh, Maki y Hanagata, entre otros.

SIGUE LEYENDO:

Inteligencia Artificial vs Cosplay: cuál es la versión más hermosa de Mitsuri Kanroji de ‘Demon Slayer’

Murió el cosplay: cómo se vería Destiny de X-Men en la vida real, según Inteligencia Artificial