Despídete del mito de Dragon Ball: esta es la saga con la que Akira Toriyama quería finalizar la historia de Gokú

Dragon Ball es un fenómeno mundial, que explotó a mediados de los años 90. Han pasado 40 años desde su primera publicación en manga, y millones de fanáticos siguen al pendiente de cada publicación referente a la máxima obra de Akira Toriyama.

Esa fama y reconocimiento, aunque gratificantes en lo económico, no era muy del agrado de Akira Toriyama. El mangaka japonés era una persona reservada y que no disfrutaba de trabajar bajo presión, algo que le tocó hacer muchas veces, ya que en la época de Dragon Ball Z tuvo que dedicar horas y días seguidos de trabajo al manga, para que el anime no le sacara tantos episodios de ventaja.

Esta es la parte de DB Z que posiblemente no sabias. Fuente: El Heraldo de México.

Esta situación en particular fue uno de los detonantes para que Akira Toriyama decidiera ponerle punto y final a Dragon Ball. Durante mucho tiempo se dijo que el mangaka quería terminar la serie en el arco de Freezer, que se desarrolló en el planeta Namekuseí.

La batalla de Cell iba a ser el final de Dragon Ball

El periodista Antonio Sánchez se hace eco de unas declaraciones recientes, emitidas por Kazuhiko Torishima, Yu Kondo y Fuyuto Takeda, tres nombres que son íconos para la historia de Dragon Ball, en las que hablan cuáles eran los planes de Akira Toriyama para darle un punto y final a las historias de la serie.

Esta es la parte de DB Z que posiblemente no sabias. Fuente: Web.

Estos tres editores cuentan que Toriyama lo repetía constantemente en las oficinas en donde se realizaba la serie, como un constante recordatorio de que se quería ir a su casa a descansar.

Tiene mucho sentido, porque después de eso vino Dragon Ball GT, serie que significó el retiro momentáneo de Toriyama, hasta que volvió para La Batalla de los Dioses y posteriormente Dragon Ball Super.

