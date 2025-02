Fans de Kenia Os arremeten contra Gabo Cuevas por comentarios misóginos contra la cantante: "tiene tan poco cerebro"

Las redes sociales estallaron contra el reportero del programa matutino Venga la Alegría, Gabriel Cuevas después de una serie de comentarios que hizo contra la cantante Kenia Os. Fue durante un video donde mencionó que la intérprete tenía muy poco cerebro y por eso se relacionaba emocionalmente con todas las personas que hacía colaboraciones musicales.

El video fue estrenado ayer a través de YouTube de Kimberly Shantal y bastó poco menos de 24 horas para que las palabras de Gabriel llegaran hasta los fans de la cantante. El clip de inmediato se hizo viral en redes sociales, especialmente en X, donde cibernautas comenzaron a hacer el hashtag "Kenia Os merece respeto" para que ni él periodista de espectáculos respete a la cantante.

Tras la campaña mediática contra el reportero, en redes sociales piden que se disculpe con Kenia, pues no es la primera vez que hace comentarios tachados como "machistas" e incluso "homofóbicos" a celebridades del espectáculo o del internet, sin embargo, afirman que esta vez lo que dijo rebasó todo tipo de límite.

Durante el video habló de diversas celebridades, entre ellas de Gala Montes, quien dijo es una persona incongruente, también trajo al tema a Wendy Guevara, de quien mencionó que sus frases más famosas no fueron inventadas por ella, sino por otras personas hace mucho tiempo y ella las hico virales.

Reportero de VLA arremete contra Kenia Os y lanza fuerte comentario

Durante la charla salió al tema Os, de quien Gabriel Cuevas aseguró que era amiga de Niki Nicole, quien es expareja de Peso Pluma, hombre con el que Kenia supuestamente tiene una relación actualmente. Posteriormente aconsejó a las personas cuidarse de amigas como ella, pues mencionó que ella se mete con todos los que colabora.

Posteriormente comenzó a citar a las personas con las que según él, Kenia se involucró emocionalmente después de lanzar una colaboración musical, entre ellas Belinda, Gabito Ballestero y Peso Pluma. Luego cuestionó la reputación de Kenia y dijo preguntó que cuál era la enfermedad que tenía.

"¿Cómo se le puede llamar a esta enfermedad de Kenia Os? Tema que saca, tema con la persona que se involucra; Belinda, Peso Pluma, Glabito, si hacen tema contigo hermana se va a hacer tu novia porque tiene tan poco cerebro", dijo en la charla del podcast.

Es inaceptable que hoy en día se permitan comentarios misóginos.

El exito de @keniaos es por talento y trabajo, no por chismes baratos. @VengaLaAlegria Exigimos una disculpa y consecuencias. Si no toman cartas en el asunto, enfréntense a una cancelación



"Es inaceptable", fans enfurecen contra reportero de VLA

Fans en X señalaron que no es posible que actualmente se siga señalando a las mujeres por su vida personal o incluso por su vida sexual. Incluso algunas activistas feministas se unieron al "Kenia Os merece respeto" para frenar los comentarios de hombres como Gabriel Cuevas. Y aunque lo mencionado por Cuevas no fue para la televisora en la que trabaja, han arrobado a VLA para pedir un alto a sus expresiones. Fans en X señalaron que no es posible que actualmente se siga señalando a las mujeres por su vida personal | Foto: Captura de pantalla X

