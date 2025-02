A través de TikTok se ha viralizado el video de un albañil que aprovecha el tiempo de su almuerzo para aprender a leer y escribir con ayuda de sus compañeros, quienes se han convertido en sus profesores de español cuando tienen tiempo libre.

Pese a que le ha costado trabajo y todavía no se ha podido aprender el abecedario como es, su esfuerzo ha sido reconocido en redes sociales, pues muchos usuarios han elogiado sus ganas de aprender y superarse como persona. De hecho, han mostrado sus deseos de apoyarlo para que pueda leer y escribir.

"Ha aprendido muy rápido y me alegra que no le han dejado de enseñar", "Gracias por enseñarle, que Dios los bendiga", "Tienen mi respeto, gracias por enseñarle" y "Me da ternura que le enseñan con paciencia", fueron algunas de las reacciones de los internautas.

El albañil ya tiene su propia página de Facebook (Créditos: Facebook / @chochoscli)

¿Cómo ha aprendido el albañil a leer y escribir?

De acuerdo con el usuario @david_alejandro2603, el albañil ha estudiado español desde principios de 2025, pero poco a poco ha mejorado y cada vez sabe leer más palabras. Sin embargo, no dejará de estudiar hasta poder hacerlo por completo, por lo que seguirá practicando.

Por su parte, "Chocho", como le dicen sus compañeros, se ha mostrado muy agradecido con todos sus compas, sobre todo con David y Michael, quienes se han esforzado pacientemente por enseñarle usando materiales como: pizarrones, plumes y libros para principiantes.

De hecho, algunos usuarios han enviado de regalo materiales para que siga aprendiendo y sus compas del trabajo no dejen de darle clases hasta que pueda leer y escribir en un futuro.

David, Chocho y Michael. (Créditos: Facebook / @chochoscli)

Chocho, el albañil, agradece el apoyo

Tras el apoyo que ha recibido en redes sociales por aprender español, el albañil decidió crear una página de Facebook "Chochoscli" donde espera el apoyo de sus seguidores, pues planea compartir más contenido donde aparece estudiando, según compartió su compa David.

Aunque tiene alrededor de un mes trabajando en su lectura y escritura, se espera que siga mostrando sus avances en las redes sociales, pues muchos usuarios quieren seguir su proceso. De hecho, algunos se han ofrecido en pagarle escuelas para que siga creciendo.

"¿De dónde son? Yo le pago la escuela", "Yo también quiero mandarle unos libros", "Que siga esforzándose, pues en ocasiones el alumno supera al maestro" y "El que no vive para servir no sirve para vivir", fueron algunos de los comentarios apoyando al Chocho.

