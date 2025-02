Día Internacional del Síndrome de Asperger: síntomas y personas famosas que lo tienen

El síndrome de Asperger, también conocido como trastorno del espectro autista nivel 1 es una condición que puede definir a algunas personas, aunque no es tan notoria a simple vista.

Este síndrome se llama así debido a Hans Asperger, quien fue el primero en describir las condiciones y características de este síndrome y llegó a hacer experimentos con algunos alumnos.

La condición es algo que no es muy comentado, pero merece reconocimiento, por eso cada 18 de febrero se conmemora el día mundial del síndrome de Asperger, ya que se conmemora el nacimiento de Hans Asperger.

El Asperger es una variante del autismo, algo que caracteriza a las personas que lo tienen es que se centran mucho en algunos temas y pueden llegar a ser expertos.

Hace varios años a la gente que tenía esta condición se les veía como algo malo y eran rechazados, ya que se consideraba al Asperger como una enfermedad, pero no lo es.

En países como Estados Unidos hay gente que tiene esta condición que se denominan a si mismos como ‘aspies’.

Una característica particular de las personas que tienen Asperger es que no son muy sociables, llega a pasar que no se juntan con otras personas a menos que se los pidan o que la otra persona les hable.

Algunas personas con síndrome de Asperger son: Tim Burton, Entretemonos cortos, Greta Thumberg, Lionel Messi, Mr Enter, Phantom Strider, Seth Mendoza, entre otros.

También hay gente que se cree que tiene síndrome de Asperger, pero no se ha confirmado como Keanu Reeves, Charles Darwin, Marie Curie, entre otros.

De acuerdo con la psiquiatra Diana Patricia Guizar Sanchez 400,000 niños tienen autismo de los cuales uno de cada 115 es diagnosticado.

El Asperger, a diferencia de otras condiciones o discapacidades no es muy notorio, no es algo que se identifique viendo físicamente a una persona, se necesitan hacer estudios o socializar más con esas personas.

Hay quienes piensan que no mucha gente con síndrome de Asperger llega a estudiar una carrera universitaria, se tendrían que hacer estadísticas para comprobarlo.

Hay otras discapacidades como el síndrome de down que tienen explicación de porque alguien nace con ellas, pero hasta la fecha no se sabe cómo es que alguien llega a tener síndrome de Asperger.

Síndrome de asperger en la cultura popular

Ha habido algunas series y películas en donde se toca el tema del síndrome de asperger, como la película animada Marty & Max. Algunos personajes de series de televisión con este síndrome son Sheldon Cooper de The Big Bang Theory, Ferb de Phineas y Ferb, Harvey de Harvey Beaks, Mária de la película On Body and Soul, entre otros.

En la obra de teatro El Curioso Incidente Del Perro a Medianoche, basada en la novela homónima, Christopher Boone tiene asperger.

Hay algunos libros sobre el tema como Soy un Niño con Síndrome de Asperger

En ocasiones el autismo se relaciona con un nivel intelectual más bajo o al contrario, con un coeficiente intelectual superior, pero gran parte están en un nivel intermedio.

Hay algunas asociaciones y clínicas que se centran en el autismo, pero no muchas que lo hagan específicamente en el Asperger.

Algunos estudios han revelado que es más común que el Asperger se dé en hombres que en mujeres, hay estadísticas que mencionan que llega a ser raro que las mujeres lo tengan.

En México uno de cada 160 niños tienen una condición dentro del autismo y de acuerdo con la asociación de Asperger en México uno de cada 115 tienen Asperger.

Aparte de este día, el 2 de abril se celebra el día del autismo.