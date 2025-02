Así luciría la inteligente Kaguya de ‘Kaguya-sama: Love Is War’ si fuera real, según la Inteligencia Artificial

La inteligencia artificial ha comenzado a sorprender a los fans del mundo del anime, pues semana a semana son compartidas todo tipo de imágenes en donde podemos ver a populares personajes de anime como personas reales, lo cual es genial. Esta semana ha sido el turno de la hermosa protagonista de “Kaguya-sama: Love Is War”, Kaguya.

La serie de anime Kaguya-sama: Love Is War no tuvo mucha suerte, pues llegó a su final en 2022, y aunque no hemos tenido nuevas noticias, los fans esperan por el regreso de la serie. Sea como sea, la IA se ha adelantado al crear una hermosa versión realista de Kaguya Shinomiya con todo y su uniforme escolar.

Kaguya logró ser recrada por la IA de una manera muy realista. Fuente: Web

Los fans que se perdieron la serie, podrían ponerse al día con el manga, pues este cuenta con un par de nuevos volúmenes y hasta un spin-off el cual les podría parecer interesante. En cuanto a un posible live action de Kaguya-sama: Love Is War, lo más cercano que tenemos es esta versión realista creada por una Inteligencia Artificial.

Kaguya de ‘Kaguya-sama: Love Is War’ si fuera real

Kaguya-sama: Love Is War ha sido una de las mejores series de 2022, y aunque llegó a su gran final aún hay una gran cantidad de fans los cuales adoran a todos y cada uno de sus personajes. Por ahora, no olvides ir a las redes del artista detrás de esta obra, estará más que agradecido con un poco de amor.

