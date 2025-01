Urano retrógrado en Tauro: serán días de mucho apego y reacciones exageradas

Este lunes 13 empezamos la semana con mucho movimiento astrológico, pues tenemos la luna llena en el grado 24 de Cáncer, que da en sextil a Urano retrógrado en Tauro, pero, ¿cómo afectará eso mi suerte?

La astróloga Mia Astral nos explica que además el signo Tauro se encuentra en conjunción a Marte retrógrado por lo que será una semana en que podemos sentir más a flor de piel, por lo que debemos tener cuidado con:

Mucho apego

Dificultad para soltar una situación

Reacciones desproporcionadas ante los cambios

La recomendación que nos da la experta venezolana es que esta semana tengamos la mente en calma, nos pide no perder la cabeza ante las cosas que están fuera de nuestro control y lo más importante definir cuáles con las cosas por las que vale la pena luchar.

Marte se ve y se siente más cerca de la Tierra

2025 será un año de muchos periodos retrógrados. Foto: Copilot

Bien sabemos que los cambios en el planeta Marte tiene influjo sobre la Tierra, también es cierto que su periodo retrógrado se sentirá muy fuerte, por lo que debemos conservar la calma ante situaciones de estrés para evitar decir cosas que no deseamos y que la larga pueden resultar en nuestra contra.

Si eres cumpleañero esta semana uno de los temas principales es una relación que puede ser no de amor, pero que sí está atravesando por un renacimiento o la llegada de una nueva persona a tu vida, que será de apoyo mientras trabajas patrones de relaciones pasadas.

El 15 de enero tendremos lecciones kármicas

Marte no retrograda muy seguido, es un tránsito que no es tan común, por eso debemos aprender el poder de no hacer, que significa aprender el momento adecuado para una retirada.

El 15 de enero el Sol y Marte tendrán su oposición, será una lección kármica para enterder la energía masculina en cualquier área donde este desbalanceada por cosas que se hicieron en el pasado. En el 2025 todos estaremos tomando lecciones de cómo usar nuestra energía femenina y masculina, porque todos la tenemos.

Es un momento que nos puede dar una visión muy clara de cómo hacemos las cosas y cómo nos movemos. Es una lección muy buena so sabemos escucharnos.