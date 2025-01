Esta es la rosca de Reyes que incluye figuras del Niño Dios de oro de 14 kilates

Después de las fiestas decembrinas, en México las celebraciones continúan porque se extienden hasta febrero. En parte, esto se debe a las tradiciones de la religión católica porque cada 6 de enero se festeja el Día de Reyes - por los tres Reyes Magos-, mientras que el 12 de febrero tiene lugar la festividad en honor a la Virgen de la Candelaria.

En ambas festividades hay un elemento importante: la comida; de hecho, estas dos celebraciones van de la mano y todo parte de la rosca de Reyes que -como el nombre lo indica- consiste en un pan en forma de rosca, pero gana relevancia porque se ofrece especialmente por las fiestas del 6 de enero.

De acuerdo con la tradición, este alimento incluye 12 figuras del Niño Dios, personaje en la religión católica al que los tres Reyes Magos del Oriente -Melchor, Baltazar y Gaspar- le hicieron regalos tras conocerlo en un establo en Belén, en Jerusalén, donde llegar luego de ser guiados por una estrella.

Rosca de Reyes, el pan tradicional de cada 6 de enero en México

Esta festividad es importante en México y por eso prácticamente en todas las panaderías se ofrecen rosca de Reyes. Con el paso de los años, numerosos comercios han innovado para presentar su propia versión. Un ejemplo de esto es Pan Gabriel que tiene 17 sucursales distribuidas en cinco lugares del país: Estado de México, Ciudad de México, Guadalajara, Nuevo León, Saltillo y Querétaro, se informa en su sitio web.

Los propietarios de la panadería se presentan con el lema “el pan sin culpa” porque sus productos son libres de gluten, huevo, leche y azúcar, además de que no tienen conservadores. Pero eso no es todo, ya que también hace lo inimaginable; con motivo del 6 de enero, su rosca no tiene las tradicionales figuras del Niño Dios de plástico, sino que usan piezas de oro de 14 kilates, asegura el sitio CDMX Secreta.

Vía Instagram, Pan Gabriel informó que estas piezas de oro servirán para hacer una dinámica porque no todas sus roscas tendrán estas figuras, sino sólo algunas. “Ven por tu rosca de Reyes y encuentra 1 de los 12 Niños Dios y la Estrella de Belén de oro de 14 kilates”, se lee en una de las publicaciones. La sorpresa es que a quienes les salga un Niño Dios tendrán acceso gratuito a su pan durante un año y a quien le salga la Estrella de Belén tendrá dos premios: un iPhone y pan gratuito todo el año.

