Así fue el robo más impresionante en la historia de México en 2012 con una "transmisión en vivo" en Melate

En 2012 ocurrió uno de los robos más impresionantes en la historia de México, 12 empleados robaron ante la mirada de televidentes a nivel nacional 160 millones de pesos. Nadie sospechó, incluso nadie se imaginó que detrás del sorteo 2.518 había un enorme fraude orquestado por los mismos trabajadores.

La estafa millonaria fue elaborado bajo un estratégico plan para que nadie sospechara de la estafa. El cerebro del robo, quien luego fue señalado como autor intelectual sabía perfectamente cómo llevar a cabo fraude, solo se acercó a las personas correctas para que fueran sus cómplices y después del hecho, el hurto quedó registrado como uno de los hechos fraudulentos más impactantes de México.

Al menos 12 personas actuaron detrás del robo millonario | Foto: Cuartoscuro

Empleados de la lotería robaron millones de pesos en televisión nacional y nadie se dio cuenta

Cerca de las 22:00 horas del 22 de enero de 2012 se transmitió en televisión nacional el sorteo que se ha hecho muy popular en México, se supondría que era transmitido totalmente en vivo, nada parecía fuera de lo normal, la edecán apareció frente a las urnas, leyó en voz alta los números de las esferas ganadoras y en cuestión de segundos ya existían los millonarios ganadores del sorteo, todo con la aprobación de una interventora de la Secretaría de Gobernación.

Los números anunciados durante la transmisión fueron: 06, 12, 15, 24, 25 y 49 y 09, 20, 36, 51, 53 y 54. Pero estas cifras ya eran conocidas por varias personas antes de que fueran anunciadas nivel nacional, pues el sorteo se había grabado apenas unas horas antes de que fuera transmitido. La edecán, cuatro altos funcionarios de la empresa Pronósticos para la Asistencia Pública y dos empleados de la compañía Just Marketing, encargada de la grabación del programa engañaron al público haciéndolos creer que lo que habían visto había sido un sorteo en vivo pero no fue así.

La edecán anunció los números con total normalidad | Foto: YouTube Azteca Noticias

¡Como de película! La información detrás del increíble plan para robar a Melate en 2012

Just Marketing obtuvo un contrato directo para trabajar en Pronósticos, su único trabajo era transmitir y grabar los videos de cada sorteo. En aquel momento, la compañía era dirigida por Adolfo Blanco Tato. En un inicio el contrato estaba establecido por nueve meses, tiempo por el cual recibirían un pago de 20 millones de pesos. La empresa hizo su labor en tiempo y forma por un periodo pero vinieron fuertes cambios en Pronósticos en 2011 y con ellos cese a las labores de Blanco Tato, por lo que solo en unos días lo suplió un relevo emergente, Jesús Villalobos, exdirector del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Tras la llegada del nuevo funcionario comenzaron los cambios, Villalobos eliminó todos los cargos de mando paraestatal y quedó como único líder de la empresa. Fue en ese momento cuando el robo fue planeado y tras encontrar las circunstancias idóneas para llevarlo a cabo se logró hacerlo con éxito.

Los sospechosos fueron captados al salir de grabar la transmisión falsa | Foto: Ateca Noticias

Paso a paso del robo millonario a Melate

El sorteo falso se grabó a las 17:00 horas en un cuarto ubicado detrás del set habitual de grabación, luego los cómplices montaron la imagen en la transmisión en vivo. Para este momento, los empleados ya habían comprado boletos y los llenaron con los números que ellos ya conocían y luego los ingresaron entre las 18:25 y las 19:00 horas, es decir una hora y media previa al sorteo que supuestamente se llevaría a cabo en un enlace directo.

¿Y la interventora? Ese día, el plan pudo llevarse a cabo con astucia y éxito porque la funcionaria no se encontraba presente, dio aprobación del sorteo porque no estuvo ahí y creyó que la transmisión era totalmente en vivo. En los días siguientes un total de 110 millones de pesos fueron reclamados del gordo de 160 millones. Familiares de los funcionarios y empleados de la empresa Just Marketing se encargaron de cobrarlos en la Ciudad de México y en Zacatecas.

Descubren que el sorteo había sido un robo

Annie Castillo, coordinadora Técnica y Jurídica de Pronósticos, fue quien comenzó sospechar, pues tras el sorteo detectó que las personas que reclamaron el premio eran familiares y directivos de Just Marketing, mientras que ellos ya no acudieron a trabajar al día siguiente. Poco después, la coordinadora identificó que todos los cobradores tenían algún vínculo con Just Marketing.

Fue así cuando en marzo, dos meses después del robo se solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el sorteo 2518, por lo que al revisar el video con detenimiento, se percataron que era un montaje ya que existían desfases entre la grabación real y el cintillo. Inmediatamente después se solicitó cancelar las cuentas de los funcionarios y así se evitó que gastaran la mayor parte de lo robado.

12 detenidos tras el robo millonario a Melate

Tras la investigación, hubo 12 detenidos implicados en el fraude millonario: José Luis Jiménez Mangas, director de Progol, Protouch y Pronósticos Rápidos, Héctor Hugo López Jiménez, ex subdirector de Concursos y Deportes de Pronósticos, Carlos Alberto López Martínez, responsable de pesajes de las esferas de sorteos, Sara Solórzano, edecán, José Ibarra, jefe de edición de Just Marketing y Ramón Sánchez, floor manager de dicha empresa.

La mayoría pudo llevar su proceso en libertad ya que el fraude que les imputaron no es un delito grave en México. En abril de este año murió José Luis Jiménez Mangas a los 60 años, el autor intelectual del fraude tras una década de esperar sentencia y llevar su proceso en libertad. Al día de hoy, ninguno de los implicados ha sido acusado formalmente y tampoco se encuentran encarcelados, cinco de ellos lograron deslindarse de los actos.

En abril de este año murió José Luis Jiménez Mangas sin una sentencia | Foto: FGJ

