Toma aire antes de conocer los 3 mejores lugares para comer birria en CDMX

Si después de las celebraciones de Fiestas Patrias estuviste en vela hasta el amanecer y estás sintiendo los efectos de la "cruda" tras una noche de fiesta, ¡es hora de combatirla! Si este año no disfrutaste del tradicional “recalentado” con la familia, no hay mejor forma de aliviar los estragos del alcohol y la falta de sueño que con un delicioso caldo de birria.

Birria. Fuente: Archivo

En la Ciudad de México, hay varios lugares donde puedes encontrar la mejor birria para combatir la resaca de la Noche Mexicana. A continuación, te presentamos los mejores lugares para disfrutar de este tradicional platillo mexicano el 16 de septiembre.

Birria. Fuente: Archivo

5 lugares para saborear las mejores birrias en la CDMX

La birria es un platillo típico del estado de Jalisco, pero su popularidad ha llegado a otros estados como la Ciudad de México. Se elabora con carne de res o de chivo y se puede disfrutar en caldo o en tacos. Aquí te dejamos los mejores lugares según las valoraciones de los usuarios de Google Maps:

La Perla Tapatía Birriería

Este es uno de los establecimientos mejor calificados en la CDMX, destacando por su sabor auténtico de la birria jalisciense. Fundado en 1993, cuenta con 18,000 comentarios en Google y una calificación de 4.5 estrellas. Ha sido recomendado por importantes guías gastronómicas. Se encuentra en Avenida Congreso de la Unión #5127.

La Original Birria Don Chuy

Ubicado en la colonia Condesa, en la calle Campeche, La Original Birria Don Chuy ofrece una variedad de presentaciones de birria, incluyendo la birria en ramen. Este restaurante tiene una calificación de 4.4 estrellas y es uno de los mejores lugares para disfrutar del auténtico sabor jalisciense en la CDMX.

La Buena Birria MX

Si eres amante de la birria después de una noche de fiesta, no te puedes perder La Buena Birria MX, donde encontrarás diferentes estilos de birria. Abierto de martes a domingo, de 9:30 a 18 horas, está en la colonia Condesa y tiene una calificación de 4.4 estrellas en Google.

Birria ''Don Pepe''

Si te encuentras en Iztapalapa, te recomendamos visitar Birria ''Don Pepe'', donde podrás disfrutar de la elaboración tradicional de la birria jalisciense. Este lugar es muy popular en Google Maps y cuenta con una calificación de 4.4 estrellas. Los usuarios también destacan sus quesadillas de tinga de pollo.

Birria "La Huacana"

Si prefieres la birria al estilo Michoacán con carne de chivo, debes visitar Birria "La Huacana", ubicada en Coyoacán. Este lugar es altamente valorado en la plataforma, con una calificación de 4.6 estrellas. ¡No te lo puedes perder!

SIGUE LEYENDO:

¿Qué famoso conductor del programa HOY es dueño de este popular local de comida la Birria del Pacífico?

MAPA: 3 lugares para probar las quesabirrias más exquisitas en toda la CDMX