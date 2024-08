Durante el periodo de agosto 2023 a agosto 2024, tuve el honor de desempeñarme como presidenta de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Panamericana (UP), dónde además tuve el privilegio de ser la primer presidente de la carrera de Hospitality Management que lidera la SAUP. Esta experiencia si bien, llegó acompañada de muchas expectativas y retos, fue un viaje extraordinario de aprendizaje, crecimiento y servicio a mi comunidad.

Una Visión de Empoderamiento y Equidad

Desde pequeña, mis padres me inculcaron la importancia de no encasillar mi pensamiento y ser valiente, sin miedo a romper con los esquemas tradicionales fomentado en mí una creatividad rodeada de valores y empatía que buscaba siempre resolver las problemáticas que acomplejaba mi entorno. Tuve la fortuna de crecer en una familia en donde encontré muchos roles femeninos que admiraba y que me motivaban a siempre buscar dar lo mejor de mi. Creo firmemente que el apoyo que siempre recibí de mi familia y los valores con los que me criaron se convirtieron en la columna vertebral de mi liderazgo en la Sociedad de Alumnos.

Decidí abordar mi rol de presidente con una perspectiva humanista e inclusiva, comenzando por conocer profundamente a todos los miembros de mi equipo, saber cuales eran sus intereses, sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Siempre busqué inspirar a los presidentes bajo mi cargo a pensar fuera de la caja, a ser valientes en sus decisiones y a fomentar un ambiente donde todos se sintieran escuchados y validados.

El Impacto del Liderazgo Colaborativo

El liderazgo en la Sociedad de Alumnos no se trata de una sola persona, sino de un esfuerzo colectivo. Trabajar con 28 líderes de distintas carreras fue una experiencia enriquecedora. Cada uno de ellos trajo su propio enfoque y pasión, creando una sinergia que nos permitió superar los desafíos que se presentaron a lo largo del año y alcanzar metas, que personalmente, siempre superan mis expectativas. Ellos me enseñaron que teniendo un equipo tan diverso, tus sueños no son suficientes para imaginar todo lo que puedes lograr.

Nuestros proyectos buscaban reflejar la diversidad de ideas y la riqueza de perspectivas que podemos encontrar y vale la pena visibilizar dentro de la comunidad estudiantil y colaborativa.

El servicio es una fuerza transformadora que motiva e impulsa a crear soluciones y oportunidades en lazos interpersonales.

Construyendo Habilidades Juntos

Durante este año, el trabajo en equipo nos permitió desarrollar habilidades que nos prepararon para futuros desafíos académicos, personales y profesionales. La comunicación asertiva y el trabajo en equipo fueron esenciales. Aprendimos a aprovechar nuestras fortalezas individuales y a trabajar unidos hacia objetivos comunes.

Fortalecimos nuestras habilidades de comunicación, aprendiendo a expresar nuestras ideas de manera clara y a escuchar activamente a los demás. La empatía y la inclusión se convirtieron en pilares fundamentales de nuestro enfoque, creando un entorno donde todas las voces eran valoradas.

Cada presidente tuvo la oportunidad de liderar proyectos específicos, asumiendo la responsabilidad de su éxito. Esta experiencia no solo desarrolló un sentido de propiedad y compromiso, sino que también fomentó la innovación y la creatividad. Enfrentamos cada desafío con la convicción de que, juntos, podíamos transformar obstáculos en oportunidades.

Vivir para Servir: El Lema que Nos Guió

Nuestro motor en la Sociedad de Alumnos siempre ha sido "vivir para servir". Este lema nos ha guiado en cada proyecto y decisión tomada, asegurando que nuestras acciones beneficiaran y enriquecieran a todos los miembros de nuestra universidad, al final ser parte de un grupo estudiantil es hacer labor cívico. Creemos firmemente en el poder del servicio como una fuerza transformadora que motiva e impulsa a crear soluciones y oportunidades en lazos interpersonales.

Formamos amistades invaluables y vivimos experiencias inolvidables. Estos lazos y recuerdos nos acompañarán toda la vida, recordándonos siempre la importancia del trabajo en equipo y el compañerismo.

Un Legado de Empoderamiento y Servicio

Mi presidencia en la Sociedad de Alumnos de la UP ha sido una experiencia transformadora, tanto para mí como para los presidentes con los que tuve el gusto de compartir este año. Juntos, desarrollamos habilidades y fortalezas, construimos un legado de servicio y empoderamiento, y dejamos una huella positiva en nuestra comunidad universitaria.

Estoy profundamente agradecida por el apoyo de mis padres, de mis amigos y mis superiores por la oportunidad de haber liderado un equipo tan talentoso y comprometido. Esta vivencia reafirmó mi convicción de que, con compañerismo, colaboración y apertura al cambio, podemos construir un futuro mejor. La Sociedad de Alumnos no solo ha sido un capítulo importante en mi vida, sino una fuente constante de inspiración y motivación para seguir adelante con mis metas y sueños.

Por Paulina Cerda Landero

Alumna de Hospitality Management

Universidad Panamericana

LinkedIn: Paulina Cerda Landero

Instagram: @saupmx

