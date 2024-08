Regios se "atacan" por MEME viral que afirma que Nuevo León no es el norte del país

Un meme no puede hacer enojar a tanta gente, ¿o sí? Un fuerte debate se acaba de desarrollar en Facebook y todo por una imagen en forma de broma que hizo que los regios se "atacaran", es decir, se molestaran al afirmar que Nuevo León no pertenece al norte del país. Si bien algunos se acaloraron con sus opiniones, otros más se tomaron este caso viral con mucho humor e incluso bromearon con que fue creado por los sureños.

Fue por medio de la plataforma de Meta donde se compartió el meme en cuestión y trajo la molestia de muchos, pero también dejó miles de reacciones de "me divierte". La página "La Panza es Primero" fue la que compartió la imagen que rápidamente se hizo viral en redes, allí se muestra el mapa de la República Mexicana dividida por estados y sólo algunos de ellos marcados como "real norteños", es decir, por su población; mientras que tres entidades, entre ellos Nuevo León, son ignorados.

Este es el meme en cuestión. (Foto: FB La Panza es Primero)

La entidad gobernada por Samuel García, así como Coahuila y Tamaulipas son los protagonistas de esta historia mal contada, ya que en el meme viral se les ve pintados de verde y según el creador del meme, ellos serían los "delusional cosplayers", algo que vendría siendo algo como "impostores" sobre los verdaderos norteños. El momento claramente causó molestia y risas entre los usuarios de Facebook, muchos de ellos regios que no tardaron en defender a NL.

"Jajaja los verdaderos norteños no necesitan hacer memes para demostrarlo. Quién tiene que demostrarlo es por qué no lo es", "Creo que alguien no sabe como funcionan los puntos cardinales", "Si necesitan posts de comida díganos, para memes chafos hay otras páginas en Facebook", "cuenta en decadencia", "regrésenlos a la primaria para que vuelvan a ver los puntos cardinales", "Zacatecas es más norteño que coahuila? A ver a ver qué pasó aquí?", "Desde Nuevo laredo le decimos sureños a los demás" y "Arriba la República de Río Grande" son algunos de los comentarios que se leen en la red.

¿Qué significa "delusional cosplayers"?

En los memes se han viralizado dos términos que hacen referencia a una nación, el primero de ellos es "real nations" que no necesita mayor explicación, ya que habla sobre las regiones verdaderas; el segundo es el "delusional cosplayers", algo que en el lenguaje de los memes representa a las "antiguas colonias de los imperios coloniales (o países dentro de sus intereses geopolíticos) como representantes reales de estas naciones, y se refieren a los antiguos imperios", según explica la página Know Your Name.

Así reaccionaron los internautas. (Foto: FB La Panza es Primero)

Esta frase se ha popularizado en los últimos años en redes sociales con páginas como la de Facebook que aseguró que Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas no pertenecen al norte de la república mexicana. Hasta el momento la publicación en cuestión ha superado los dos mil me guatas y causado polémica. ¿Tú qué opinas?