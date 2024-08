¿Por qué el estoicismo está de moda?

Cuando entro a la página de libros más vendidos de Amazon clasifico los libros en tres. Para empezar, están los libros de remedios “milagrosos”. Libros que postulan una serie de instrucciones para ser más exitosos en cuestiones económicas, de liderazgo, inteligencia emocional y hasta de cuestiones sobrenaturales. Después, las típicas novelas, tales como: El principito, 1984, El psicoanalista, Mujercitas y algún libro de Stephen King, que ya de tanto verlas en los estantes, hartan. Por último, aunque obviamente hay libros que se escapan de estas tres categorías, los libros de pseudo estoicismo.

Sé que estoy siendo duro con mis categorías y aunque podríamos discutir si las primeras dos categorías merecen sus etiquetas, me centraré en la tercera categoría. Para esto, quiero recordar como Sócrates en su apología nos dice que “una vida sin examen no merece la pena ser vivida”. Este ideal socrático lo llevaban a cabo los antiguos estoicos en sus circunstancias. Marco Aurelio siendo emperador de Roma, Séneca siendo senador de Roma y Epicteto siendo un pobre esclavo.

Hacer de la filosofía su forma de vida lograba que fuera posible que encontraran un sentido de vida cada uno según sus circunstancias. Marco Aurelio vivió casi todo su reinado en campaña militar tras campaña militar. Séneca fué desterrado de Roma y fué injustamente condenado a muerte por Nerón y el amo de Epicteto era tan cruel con él que de una golpiza lo dejó cojo. A pesar de estas desgracias afirmaban su felicidad. Su filosofía era muestra de rebeldía con el status quo, su reto es poder tener una felicidad que no depende de factores externos.

La búsqueda de la felicidad es uno de los leitmotivs más comunes de la filosofía griega y según el filósofo y su status quo responderá de una u otra forma. Para los estoicos era ver un mundo que muchas veces no estaba bajo su control, ¿cómo es posible ser feliz si en cualquier momento alguien puede cometer una injusticia en mi contra? Su respuesta era por medio de saber que, de uno solo depende su propia acción. La felicidad depende únicamente de ocuparme de hacer el bien que puedo hacer y evitar el mal que pueda causar. Esta era su forma de examinar su vida

Usar al estoicismo no como una forma de examinar la propia vida sino como la mera utilización de una herramienta que ayuda en mi día a día, es a lo que llamo pseudo estoicismo. Lo que hace que el estoicismo sea una filosofía valiosa, no es que me ayuda a ser un mejor emprendedor o si con algunos consejos de autores estoicos puedo manejar mejor mi carácter. Lo que hace valioso al estoicismo es que me permite cuestionar mi vida y preguntarme en dónde pongo mi felicidad.

Ciertamente, tener dominio del carácter es un consejo estoico que realmente sirve para facilitar la vida empresarial. Y conocer que el mundo muchas veces escapa de nuestro control se puede interpretar en la volatilidad del mercado. Saber que solo me puedo ocupar de mi acción es un buen consejo para líderes que buscan aprender a delegar tareas. Sin embargo, no es por esto que el estoicismo es valioso.

Para el estoicismo es irrelevante si uno tiene mal carácter, si uno es un emperador o un esclavo. Si es rico o pobre, si es un asalariado o dueño de un negocio. Al sabio estoico lo único que le importa es si se es virtuoso o no. No para dejar de ser esclavo o poder tener una vida tranquila, sino porque en sí mismo, la virtud es lo suficientemente buena como para hacerme feliz.

De esta forma, el pseudo estoicismo es la mercantilización de una filosofía que es para ser vivida. Deja de ser un compromiso vital para volverse únicamente en una estrategia comercial más. Son únicamente consejos que pueden ser de mayor o menor utilidad pero nunca la examinación de la propia vida sino únicamente el incremento de la productividad en la vida de cada quien.

