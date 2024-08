Extranjera advirtió en TikTok a qué 3 ciudades mexicanas no volvería nunca a visitar

México es uno de los países con mayor concurrencia turística. Sus paisajes, historia, cultura, música y tradiciones se han convertido en los atractivos más grandes que posee y por el cual año tras año millones de turistas lo visitan.

Lillian Lonnett en México. Fuente: Instagram @chunka.munka

En la actualidad, el auge de las redes sociales ha permitido difundir aún más las bondades de México y de su gente. Sin embargo, estas plataformas también dan lugar a que los visitantes expresen sus opiniones que pueden ser compartidas o no. Ese fue el caso de una creadora de contenido extranjera que visitó la tierra azteca y viralizó algunas apreciaciones personales.

Una extranjera en México

Lillian Lonnett es la extranjera que a través de sus cuentas oficiales de TikTok y de Instagram @chunka.munka mostró parte de su vivencia en México y además detalló cuáles son las 3 ciudades que no volvería nunca a visitar. La creadora de contenido hizo referencia a que vivió momentos incómodos, principalmente con los precios de ciertos productos y por el clima.

Lillian Lonnett en México. Fuente: Instagram @chunka.munka

Según la extranjera, visitó 18 estados de México pero “hay tres ciudades a las cuales no regresaría”. En el tercer lugar ubicó a San Francisco de Campeche, una de las ciudades con más historia de México y sobre la cual remarcó en sus redes sociales que se trata de un sitio “muy tranquilo” y que en dos días que estuvo vio prácticamente toda la ciudad.

En segundo lugar nombró a Tampico (Tamaulipas) ciudad a la cual no regresaría por el calor y porque sus playas tienen muy cerca una refinería de Petróleos Mexicanos. La extranjera manifestó no sentirse segura y que “el calor es horrible”. Además, se quejó porque le “cobraron 100 pesos por un coco”.

Finalmente, en el puesto número 1 de las ciudades de México que no volvería a visitar, Lillian Lonnett nombró a Puerto Vallarta (Jalisco). Según comentó en sus redes sociales, encontró precios muy elevados y una playa con aguas que no eran azules como le habían dicho. “Gasté mucho dinero y no valió la pena para nada”, sentenció la extranjera.

