IMÁGENES FUERTES: una señora muere al ser atropellada por un automovilista que no se fijó y pasó por encima de su cuerpo

Tanto automovilistas como peatones deben prestar especial atención a la hora de transitar por las calles sobre todo sí es de noche, ya que a menudo se suscitan accidentes en donde los resultados son lamentables, tal como pasó recientemente con una señora que fue aplastada por un coche.

En el video en donde se aprecia como una persona es aplastada por un automovilista que no se fijó al dar la vuelta y pasó por encima del cuerpo de una señora, ya se hizo viral a través de redes sociales y expresan que probablemente la víctima ya no está con vida.

Sigue leyendo:

Una niña se esconde en una tienda de computadoras para hacer la tarea y la reacción de un empleado sorprende a todo Internet

La mujer es aplastada por el auto. Captura de pantalla X/lamanoconpelos1

¿Qué le pasó a la señora que fue aplastada por un coche?

En la grabación se ve como es de noche y una persona camina por una calle transitada, y al ver un auto detenido sigue avanzando, pero repentinamente el coche empieza a funcionar y arrolla a la persona quien después se ve como aún está tirada en el suelo y aparentemente sin vida.

A través de la página en Internet se dio a conocer la grabación de la mujer que pierde la vida atropellada por un automovilista, en la descripción cuestionan a los internautas sobre si se trató de un accidente por no fijarse en la presencia de la persona o si se trató de algo intencional pues por más movimientos que hacía la mujer no logró que el coche se detuviera.

¿Fue un accidente o intencional el suceso en donde una mujer es aplastada por un coche?

“Yo opino que fue un accidente, supongo que el conductor no estaba observando hacia adelante si no que estaba viendo a la izquierda cuidando que no viniera un carro que pudiera colisionar contra el”, es parte de uno de los comentarios que aparecieron en redes sociales en donde manifestaron que es de vital importancia siempre estar al pendiente tanto de automóviles como de peatones.

La persona enfrente del auto. Captura de pantalla X/lamanoconpelos1

¿Qué precauciones debe tomar un peatón durante la noche?

Según un artículo del Gobierno de México, el peatón corresponde a la persona que hace uso de las vías a pie, que camina por las calles, avenidas o carreteras, se trata del ser más vulnerable, por lo que hay que llevar a cabo algunas recomendaciones por la seguridad de todos.

Cruzar siempre por la esquina, nunca a la mitad de la calle.

Caminar por banquetas y cruces peatonales.

Evitar invadir el arroyo vehicular.

Procurar caminar por la derecha de la banqueta,

Si no hay banquetas, caminar lo más cerca posible de los edificios.

Buscar hacer contacto visual con los conductores antes de cruzar, para que prevea sus movimientos.

No detenerse en los cruces

Una vez que el semáforo para peatones se ponga en verde, primer observar el tráfico en ambos lados y esperar unos segundos antes de cruzar.

No cruzar debajo de puentes peatonales.

Al cruzar con niños o niñas, siempre tomar su mano.

Incrementar las medidas de seguridad por la noche.