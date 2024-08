Portal del Dragón Nidhogg: qué es, cómo pedir un deseo y hasta qué día de septiembre estará abierto

¿Sabías que existe un día cada cientos de años en el que puedes pedir un deseo? No te culpamos si no, pues al tratarse de un evento que no ocurre tan seguido como nos gustaría, sólo muy pocos los conocen, pero te tenemos buenas noticias, ya que los primeros días de septiembre se abrirá un portal que coincidirá por fecha con la alineación planetaria que no te puedes perder.

Pues más allá de los astros, en lo espiritual y energético también representa un buen momento para aprovecharlo y usar su influencia en nuestras vidas. Nos referimos al Portal del Gran Dragón Nidhogg que está a horas de iniciar y durará por varios días para llenarnos de su energía y además, este ser supremo nórdico antiguo llega para cumplirnos un deseo que se pida desde la honestidad y necesitad, así que si quieres usarlo a tu favor, aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

El experto, Roberto Runas, explica que los próximos días tendremos abierta la puerta de fuego del Dragón Nidhogg y que este hecho es tan poco probable que sólo volverá a ocurrir dentro de 400 años, esto porque el portal se abre sólo cuando coincide el inicio del noveno mes del año, es decir, septiembre, con la alineación de los planetas.

"El portal que se va a abrir en estos primeros tres días de septiembre no se va a volver a repetir en al menos 400 años. Cuenta la leyenda que cuando inicia el mes nueve inicia con la alineación de los planetas se abre la puerta del gran Dragón Nidhogg", dijo Roberto Runas.

¿Cuándo se abrirá el Portal del Dragón Nidhogg y hasta qué día puedo pedir un deseo?

Aunque el Portal del Dragón Nidhogg no se abre con demasiada frecuencia, aún estás a tiempo de aprovecharlo a tu favor, ya que será desde el domingo 1 y hasta el martes 3 de septiembre cuando permanezca abierto y por lo tanto, acercarte con este gran dragón para contarle tu necesidad y que él te responda cumpliéndote el deseo que tanto anhelas. Sin embargo, al igual que con otros portales y eventos, es primordial que lo hagas de forma correcta.

Para este mes de septiembre únicamente bastará con que le hagas un llamado y posteriormente le cuentes del deseo que quieres que te sea cumplido, aquí te compartimos la frase con la que deberás dirigirte a este poderoso ser y después seguir un paso extra que te asegurará que lo que pediste llegue a tu vida.

¿Cómo pedirle un deseo al Dragón Nidhogg?

"Gran Dragon Nidhogg, llama sagrada, escucha este corazón puro y cumple mi deseo", es el conjuro con el que podrás invocar al dragón.

Además de pronunciar el poderoso conjuro anterior, es importante que escribas en un papel el deseo que quieres que el Gran Dragón Nidhogg te cumpla y una vez que lo recites en voz alta, tienes que quemar la hoja en la que lo escribiste. Finalmente, sólo queda poner las cenizas en tus manos y dejar que se vayan con el viento, pues de esta forma habrás cumplido con todo el ritual.

"Es una fecha muy poderosa para todos los que hacemos trabajos energéticos", recordó el experto antes de terminar con sus recomendaciones para estos días, ya que quienes se consideran a sí mismos como brujos deberán de extremar sus protecciones energéticas.