Mhoni Vidente comparte sus mejores predicciones EN VIVO para HOY miércoles 28 de agosto

Llega el día miércoles y con él, los astros y las constelaciones se alinean en armonía para traer las mejores predicciones de la semana de la mano de Mhoni Vidente, mismas que puedes escuchar completamente en vivo en punto de las 11:00 a.m a través del canal oficial de YouTube de El Heraldo de México.

Uneté a la transmisión y no te pierdas ningún detalle sobre las reveladoras predicciones que la mejor y más acertada vidente de habla hispana tiene preparadas para hoy miércoles 28 de agosto, desde fenómenos meteorológicos, lluvias torrenciales, terremotos, conflictos armados, hasta los próximos acontecimientos que sucederán en el mundo del espectáculo, quédate y conoce los grandes secretos que aguardan en el futuro.

¿En dónde y a qué hora ver a Mhoni Vidente?

El programa de Mhoni Vidente se transmite todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana, mismo que se transmite a través de la señal del Heraldo de México y que puedes seguir por medio del hashtag #PregúntaleAMhoni a través de las redes sociales como Youtube y Tiktok.

Recuerda que podrás interactuar con tu vidente favorita en tiempo real, pues Mhoni estará leyendo y contestando las mejores preguntas del público totalmente en vivo, así que prepárate para conocer qué es lo que te depara el destino.

Mhoni Vidente invitó a Emir Pabón

Mhoni Vidente invitó al reconocido músico mexicano Emir Pabón, a quién le habló sobre su signo capricornio, el cual representa fortaleza, inteligencia y la capacidad de hacer cosas para avanzar, pues la cabra se queda en el precipicio porque le gusta arriesgarse y brincar en el último momento desde la cima.

Posteriormente, le pidió que sacará tres cartas, siendo la primera la de la suerte, haciendo mención de que tiene una buena relación con su pareja con quien lleva 4 años casado y con quien tiene 2 bebés, entre ellos un niño, momento que aprovechó Mhoni para comentarle que en su otra vida fue mujer, y por eso Dios le dio a su primer hijo varón para que sea su mejor amigo.

Asimismo la carta hizo referencia a que Emir Pabón podría volver a casarse nuevamente con su esposa Estefanía con el fin de renovar sus votos, así como la posibilidad de tener un tercer hijo en el futuro.

Otra de las cartas elegidas por el artista indicó que fue a visitar a la virgen de Guadalupe para darle gracias, misma que le está ayudando, a lo que el cantante respondió de manera afirmativa, asegurando que hace poco fue con su familia para agradecerle a la virgen por sus bendiciones, pues se han mantenido sanos después del accidente que sufrieron hace tres años.

La tercera y última carta hizo alusión a que el músico quería tatuarse a sus hijos y cambiarse de casa por la zona de Merida, hecho que fue confirmado por Emir quien quedó impactado por la predicción acertada. Mhoni agregó que la carta también hace referencia a que podría tener el mundo a sus pies, pues va a hacer gira en Estados Unidos y en parte de Europa ganando varios premios y mucho dinero, mismo que le ayudará a vivir bien y a apoyar a las personas.

Mhoni acertó sus predicciones sobre Emir Pabón

Foto: El Heraldo Televisión

Mhoni Vidente recomendó no hacerse operaciones durante el 27 y 28 de agosto

Mhoni explicó que 6 planetas se van a alinear desde hoy 28 de agosto y continuarán en esa posición hasta el 1 de septiembre, por lo que recomendó no ir al dentista y no someterse a operaciones ni hoy ni mañana, así como no pelear, no hacer trámites financieros, no comer carne de puerco y tomar mucha agua y líquidos, esto debido a que las energías estarán encontradas por el fenómeno planetario.

6 planetas se van a alinear del 28 de agosto al 1 de septiembre

Foto: Pixabay

Mhoni reafirma que va a temblar próximamente en México

Mhoni habló sobre los constantes terremotos que se han presentado a lo largo del mundo, resaltando el caso de Japón en donde se encuentran en alerta máxima, asimismo agregó que los científicos prevén un mega terremoto en la región de Asia el cual podría tener una magnitud de casi 10 grados.

Aseguró nuevamente que volverá a temblar en México en el mes de septiembre, con un sismo que tendrá una magnitud de entre 7.3 o 6.9 con origen en Oaxaca o de Michoacán directo a la Ciudad de México, resaltando que no tendrá consecuencias graves.