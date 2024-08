La Güera de las Estrellas revela en VIVO las predicciones de esta semana para La Casa de los famosos

Otro lunes, otra transmisión en vivo de La Güera de las Estrellas en la que la experta sacará sus cartas del tarot y leerá el horóscopo para todos los signos y también para los participantes de La Casa de los Famosos México que siguen jugando limpio y sucio para lograr convertirse en los finalistas. ¿Qué les deparan los astros para esta nueva semana?, descúbrelo aquí. Recuerda que algunas de las polémicas del momento son la pelea de Gala Montes y Gomita, el enfrentamiento de Adrián Marcelo y Arath de la Torre.

Así que si no te quieres perder ninguna de las predicciones ni los secretos que saldrán a la luz, así como los pecados capitales que ya dominan La Casa de los Famosos México, te invitamos a no perderte esta transmisión en la que la astróloga nos compartirá todos los detalles. El live lo puedes ver a través de los canales oficiales de El Heraldo de México, pero aquí te dejamos la transmisión en YouTube para que no te los pierdas.

Durante la emisión de hoy, dijo que Adrián Marcelo no está siendo "profesional ni ético", pues está usando sus conocimientos en psicología para jugar dentro de La Casa de los Famosos México. Además dijo que el posicionamiento en el que el influencer habló sobre la vida privada de Arath de la Torre fue "una bajeza".

Los 7 pecados capitales dentro de La Casa de los Famosos

Al hablar sobre los siete pecados capitales, La Güera de las Estrellas y el Padrino enlistaron qué participantes se relacionan más con cada uno a estas pasiones humanas.

Soberbia . Agustín y Potro.

. Agustín y Potro. Avaricia . Sian Chiong.

. Sian Chiong. Lujuria . Ricardo Peralta.

. Ricardo Peralta. Irá . Adrián Marcelo.

. Adrián Marcelo. Gula . Mariana Echeverría.

. Mariana Echeverría. Envidia . Gomita.

. Gomita. Pereza . Sabine Moussier.

. Sabine Moussier. Amor . Briggitte.

. Briggitte. Humildad . Mayito.

. Mayito. Valentía . Gala.

. Gala. Pasión . Karime.

. Karime. Honestidad. Arath.

¿Coincides con esta lista de los pecados capitales? (Foto: La Casa de los Famosos México)

Mantra del equipo Mar favorece a los integrantes

De acuerdo con La Güera de las Estrellas y su invitada los mantras que han puesto en práctica les han funcionado, pues la energía positiva y consiente los ha ayudado a atraer aspectos positivos para cada uno.

¿Cuándo y dónde ver en vivo las predicciones de La Güera de las Estrellas?

La Güera de las Estrellas nos acompaña en El Heraldo de México cada lunes en punto de las 12:00 horas, aunque desde las 11:30 está lista con un video en vivo en el que nos comparte los mensajes angelicales para cada uno de los signos del Zodiaco. Puedes verla a través del canal de YouTube de este medio. Además, siempre está atenta leyendo los comentarios para que así puedas hacerle tus preguntas y ella sacará una carta del tarot para hacerte una lectura.

¿Cuál es el mensaje de los ángeles para mi signo?

La Güera de las Estrellas también compartió con El Heraldo de México el mensaje angelical para cada uno de los signos del Zodiaco. Entre algunas de las palabras que los ángeles quieren transmitir es la sanación para ciertas personas, pero para lograrlo es importante que primero te desprendas de la soberbia y en su lugar se comience a salir de esa situación para ser bendecidos. Si quieres saber qué te depara este lunes 26 de agosto puedes escucharlo aquí.