Costco le niega su membresía a un joven solamente por su apellido, ¿tienen una lista de nombres prohibidos?

Costco tiene una lista de supuestos apellidos prohibidos que no podrían sacar su membresía y convertirse en un socio de la tienda. En las redes sociales, apareció el video de un hombre que no pudo hacer el trámite porque su apellido estaría prohibido. Esta lista, sin embargo, no es pública.

De acuerdo con el joven que subió el video a TikTok, le negaron la membresía porque tiene un apellido que está prohibido en todo el mundo. No hay problema con hacer cada uno de los pasos del trámite, hasta el momento en que se hace el cobro de la misma y se tiene que proceder a imprimirla.

Es en este momento cuando las cosas empezaron a mostrar sus primeras trabas, hasta que le especificaron que se trata de un apellido prohibido. En su caso, es "Pastor", además, le enseñaron toda una lista de apellidos prohibidos que no son bienvenidos en ninguna tienda del mundo, no solamente en México.

Una membresía de Costo cuesta 500 pesos. Crédito: Foto de Anna Shvets:

Hay una lista de apellidos que no son aceptados en Costco

Lamentablemente no hubo forma de sacar la membresía, pues se negaron a omitir el apellido Pastor dentro de la inscripción de la membresía, por eso podría llevar a que se cree un nombre falso para su identificación, lo que podría traer problemas a la empresa o a él mismo.

"No estoy tramitando la visa, güey, es una tarjeta de Costco", fue la queja que lanzó en sus redes sociales. El video ya se hizo viral en las redes sociales, y la gente se ha preguntado sin parar cuáles son los nombres prohibidos en Costco para saber si ellos también podrían resultar vetados. Hasta el momento, la tienda no ha respondido a la polémica.

¿Cuánto cuesta una membresía en COSTCO?

Las membresías en Costco se pagan por anualidad en México, misma que tiene un costo de 500 pesos en su versión dorada, es decir, la más básica con la que podrás tener u na membresía complementaria sin costo y que ya es válida en todo el mundo. Con ella podrás comprar todo lo que requieras.

También está la versión dorada ejecutiva, misma con la que tendrás todos los beneficios anteriormente señalados, pero además podrás comprar con ella misma tus productos. Ante esto, se te dará un 2% de recompensa sobre el total anual de tus compras sin impuestos.

Por otra parte, existen estas mismas membresías de la tienda, pero en su versión "negocios". Éstas son para personas físicas con actividad comercial o empresarial que requieren facturar sus compras. Los beneficios serán los mismos en ambos casos, la versión normal y la versión ejecutiva.