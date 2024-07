Netflix detiene la grabación de 'Horizon Zero Dawn' por tener un productor acosador

Horizon Zero Dawn es uno de los videojuegos que salvó a toda una generación tras su lanzamiento en la vieja PlayStation 4, que nos plante el renacimiento del mundo como lo conocemos, pero con diferencias un tanto extrañas, pues presenta un plano donde la tecnología ha renacido como la nueva naturaleza.

Por lo que Netflix decidió anunciar una nueva serie en su plataforma, donde intentaron recrear el mundo de Horizon Zero Dawn en su mayor esplendor; sin embargo, debido a su showrunner, Steve Blackman todo se ha venido abajo y ahora quizá nunca vea la luz este proyecto prometedor.

¿Horizon Zero Down será cancelada?

Horizon Zero Down era una de las series basadas en un videojuego más prometedoras de los últimos años, ya que los dos videojuegos están llenos de un entorno selvático y cibernético impresionante que seguramente se haya visto de manera espectacular en la pantalla chica, pero ahora tal vez ya no pueda suceder debido a las acciones de Steve Blackman.

Puesto que ha sido acusado de comportamiento tóxico durante su último proyecto, la aclamada serie también de Netflix, “The Umbrella Academy”, mencionando que el showrunner hacía comentarios sexistas, tóxicos y bullying, así como manipulación mientras estaba en rodaje de la serie.

Todo se supo gracias a Cheyenne Roundtree, periodista de la revista Rolling Stone, asegurando que Netflix ha decidido tomar cartas en el asunto y posponer hasta nuevo aviso, tras las acusaciones y una investigación interna, luego de que se hiciera público que este hombre tenía comportamientos repudiables.

Incluso la gran compañía de streaming ha decidido castigarlo cancelando de igual manera un proyecto que tenían pensado como Spin-off de la serie de The Umbrella academy, por lo que Netflix ha demostrado que se toma muy en serio este tipo de acusaciones ante los medios y el ojo público.

Recordando que después de lo sucedido con Dan Schneider, quien durante muchos años fue productor y Showrunner en Nickelodeon, nadie quiere tener mala publicidad después de que se cancelará de manera justa a un productor con actitudes similares en un set de grabación.