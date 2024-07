Estos son los 13 celulares que se quedarán sin WHATSAPP a partir de hoy, 5 de julio

¡Es completamente oficial! A partir de este viernes 5 de julio del 2024, algunos dispositivos celulares no podrán tener WhatsApp debido a su nula compatibilidad dadas sus actualizaciones, por lo que no podrán contar con esta aplicación. Si quieres saber cuáles son los 13 celulares que ya no podrán tener esta red social, quédate con nosotros.

Aquellos usuarios de dispositivos con un sistema operativo Android deben estar atentos a las últimas noticias relacionadas con WhatsApp, pues varios de sus celulares, 13 para ser específicos, se quedarán sin esta aplicación debido a las actualizaciones que la misma realiza, la cual hace imposible que tales teléfonos soporten su peso.

Vale mencionar que, mes tras mes, varios dispositivos telefónicos se quedan sin WhatsApp debido a las constantes actualizaciones que realiza. La intención de estas es otorgalre una mayor y mejor experiencia al usuario, por lo que cada vez es más sencillo que estos se comuniquen con sus seres queridos a través de palabras, imágenes, videos o stickers.

Tal situación ha obligado a WhatsApp a experimentar aún más en este ámbito y, para el séptimo mes del año, ha confirmado una nueva actualización que hará que hasta 13 celulares se queden sin WhatsApp a partir de este viernes 5 de julio del 2024. Si quieres saber si tu dispositivo es uno de los que ya no tendrá tal aplicación, no te despegues de tu computadora.

Pexels

Los 13 dispositivos que se quedarán sin WhatsApp este 5 de julio del 2024

En Samsung, los dispositivos que se quedarán sin WhatsApp a partir de este viernes 5 de julio serán el Galaxy S3 Mini, el Galaxy X Cover 2 y el Galaxy Trend Lite. En LG, por su parte, los celulares que ya no tendrán esta aplicación serán Optimus L3 II Dual, Optimus L5 Dual, Optimus L7 Dual, Optimus F3Q, Optimus L2 II y Optimus F6.

Te puede interesar: Las predicciones de Mhoni Vidente sobre el Huracán Beryl

Finalmente, otros modelos que se quedarán sin la aplicación de mensajería instantánea más importante del mundo son el Xperia M de Sony, el Ascend de Huawei, el Grand S Flex y el Grand Memo, ambos de Lenovo. Recuerda que estas actualizaciones tienen como objetivo principal mejorar la experiencia de navegación de cada uno de los usuarios.

Pexels

¿Qué hacer si tengo algunos de estos celulares actualmente?

Si cuentas con alguno de estos dispositivos celulares y tu deseo es mantenerte comunicado con tus seres queridos, existen otras aplicaciones que cuentan con los mismos fundamentos que WhatsApp. Dos de las más llamativas son Signal y Telegram, las cuales pueden funcionar de manera provisional hasta que te hagas de otro teléfono más novedoso.

Te puede interesar: Sigue en vivo los partidos de la Jornada 1 del Apertura 2024