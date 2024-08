Colaboración de BTS y Mcdonald's llegará a México; ¿cuándo estará disponible?

La banda de K-Pop BTS, conocida por éxitos como "Fake Love", "Dynamite" y "DNA" llegará nuevamente a nuestro país gracias a una nueva colaboración con Mcdonald's, pues recientemente se dio a conocer que la franquicia de restaurantes de comida rápida lanzará una colección de los icónicos muñecos conocidos como BT21, los cuales están inspirados en cada uno de los miembros de la banda surcoreana.

Hasta el momento, no han dado muchos detalles sobre cómo será la colaboración entre BTS y Mcdonald's, pero los fans de la boyband, quienes son conocidos como ARMY, esperan que lancen una colección completa para México, pues anteriormente habían lanzado colaboraciones, pero no llegaron al país. De hecho, algunas solamente estuvieron disponibles en Asia o Estados Unidos.

Así lucía la primera colaboración entre BTS y Mcdonald's que llegó a diversos países de Asia. (Créditos: Instagram / @jinbee_7)

¿BT21 en Mcdonald's?

Luego de que la franquicia reveló algunas pistas sobre su nueva colaboración en Instagram, los seguidores de BTS se mostraron sumamente emocionados al darse cuenta de que se trataba de la agrupación de K-Pop, pues tenía mucho tiempo desde que las colaboraciones de la boyband no llegaban a nuestro país.

"Me apartan los 7 muñequitos ¿no?", "BT21... Que inicien los juegos del hambre", "Si alcance a comprar el BTS Meal, también con este puedo", "Bee Tea Two One = BT21" y "Pero, que no los acaparen por fis", fueron algunas de las reacciones del ARMY mexicano al ver el anuncio de Mcdonald's.

Estos son los muñecos que podria tener la Cajita Feliz. (Créditos: X/ @@BTS_016Honduras)

¿Cuándo estará disponible la colaboración con BTS?

A través de su cuenta oficial de Instagram la franquicia estadounidense dio a conocer que la colaboración con BTS llegará a México en agosto, por lo que el ARMY mexicano tendrá que estar pendiente de los anuncios de las redes sociales, ya que podrían empezar a llegar cualquier día del mes. Además, se espera que llegue a toda la República Mexicana y otros países de Latinoamérica.

A su vez, se dice que esta nueva colaboración entre BTS y Mcdonald's será una Cajita Feliz color morado totalmente decorada con los muñecos de la banda y contendrá uno de los siete muñecos de BT21, los cuales se darán totalmente al azar. "Según ARMY de Brasil, en septiembre se lanzará la campaña BT21 con McDonald's, y también tendrán su propia caja morada", detalló un club de fans de la banda K-Pop en Panamá, país donde también podría llegar la colección.

