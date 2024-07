Deleitan a los atletas mexicanos con "La gata bajo la lluvia" antes de la inauguración de París 2024: VIDEO

Ilse Salas es una de las voluntarias que trabaja con la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Pero su trabajo no se quedó ahí solamente, pues durante el viaje a la majestuosa inauguración que sucedió en las calles de la capital francesa, decidió deleitar a los atletas con su voz.

En el camión que los transporta a todos, se puede escuchar que Ilse canta a todo pulmón el clásico "La Gata Bajo La Lluvia", interpretada en su momento por Rocío Durcal, pero reversionada en una infinidad de ocasiones por otras tantas artistas que son fanáticas de la española más mexicana.

Deleitan a los atletas mexicanos con "La Gata Bajo la Lluvia"

Los mexicanos desfilaron también por el Río Sena. Crédito: CONADE

"Amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado. Ya lo ves

La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti", es la estrofa que canta antes de que todos le aplaudan.

Solamente se escuchan unos rápidos aplausos porque rápidamente se corta el video, entonces ya no se puede ver más. De manera inmediata, las redes sociales se inundaron de mensajes llenos de amor, de felicitaciones y de apoyo para todos los atletas mexicanos que competirán en estos Juegos Olímpicos.

No es una canción muy común para cantar en instancias deportivas. Algunas más clásicas podrían ser el "Cielito Lindo", que suena en todas partes del mundo. También hay otras menos clásicas, pero igual de conocidas y potentes como el caso de "El Rey", entre otras.