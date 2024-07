Estas son las dos playas de México que están entre las 50 mejores del mundo, según especialistas

El ranking mundial de las mejores playas, The Best Beaches in the World, ha publicado su edición de 2024, destacando dos playas mexicanas entre las 50 mejores del mundo.

Según este ranking, de las 50 mejores playas del mundo, dos están ubicadas en México. Una de ellas está ubicada en Baja California, mientras que la otra se encuentra en la Riviera Maya.

LAS MEJORES PLAYAS DEL MUNDO

"The Best Beaches in the World" es un ranking que identifica y clasifica las mejores playas a nivel mundial. Este tipo de listas suelen ser compiladas por diversas organizaciones, revistas de viajes, sitios web especializados en turismo o medios de comunicación internacionales. El objetivo principal es destacar las playas que ofrecen paisajes impresionantes, aguas cristalinas, arena suave, y en algunos casos, servicios adicionales como actividades acuáticas, gastronomía local y facilidades para los visitantes.

Los criterios para seleccionar las playas pueden variar, pero generalmente incluyen la belleza natural, la limpieza de las aguas, la calidad de la arena, la accesibilidad y la oferta de servicios turísticos. Estas listas son útiles para los viajeros que buscan experiencias únicas en destinos de playa alrededor del mundo, y pueden influir en las decisiones de planificación de vacaciones.

LAS DOS PLAYAS DE MÉXICO QUE ESTÁN ENTRE LAS 50 MEJORES DEL MUNDO

En el puesto número 16 está Balandra en La Paz. Indudablemente, es una de las playas más hermosas de nuestro país. El ranking mencionó que este lugar se distingue por sus aguas serenas y poco profundas, proporcionando una experiencia única a los visitantes que la disfrutan.

Por otro lado, la playa Xpu Ha, ubicada en la Riviera Maya, se posiciona en el número 38 de The World’s 50 Best Beaches. Este destino fue elegido por la calma de sus aguas turquesas que contrastan con su arena suave. Uno de sus principales encantos es la paz que brinda a aquellos que buscan tranquilidad y hermosos paisajes.

