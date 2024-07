Horóscopos de Mhoni Vidente fin de semana del 18 al 21 de julio, predicciones de salud, dinero y amor

La era de Leo se acerca y Mhoni Vidente, reconocida astróloga, nos ofrece un panorama detallado de lo que este período traerá para los nacidos bajo el signo del león. Consulta las mejores predicciones para los signos del zodiaco este fin de semana del 18 al 21 de julio en salud, amor y dinero.

ARIES

No es para ustedes. Esa persona, trabajo o forma de vida que no los hace felices no es para ustedes. Aprendan a decir "no es para mí, merezco algo mejor". Vuelvan a estudiar para seguir creciendo. Aprovechen su tiempo y su felicidad.

TAURO

El poder superior. Dios estará con ustedes para solucionarles los problemas que tenían. Su mente crece, se desarrolla y descubren oportunidades de crecimiento para ser felices. Momento de cambiar de look, de renovarse y pagar deudas.

GÉMINIS

Arriésguense. Cuando se arriesgan empiezan a crecer; van a otra dimensión; van a entender qué necesitan para ser felices. Arriesguen en un negocio nuevo, en cambiar de trabajo, a ser diferentes y a hacer cosas distintas. Así sentirán la plenitud de estar mejor. Cambios bien aspectados para lograrlos y vienen satisfacciones.

CÁNCER

Dar y recibir. Cuando se da, a veces no se recibe lo mismo. No se sientan defraudados. Deben dar sin pensar en recibir y recibir sin pensar en dar: los ayudará a mejorar su vida. Díganle sí al amor.

LEO Respiren. Cuando estén en momentos de angustia, estrés o no encuentren soluciones, respiren, salgan a caminar, ejerciten, mediten y contacten con la naturaleza.

VIRGO

No se rindan. Si las cosas no salen como querían o una situación de pareja no se da como querían, no se rindan. Relajen la mente y no piensen cosas negativas. Salgan de viaje.

LIBRA

Todo lo que reluce será oro. Cambio de trabajo, casa, trámites: todo lo que busquen o necesiten saldrá bien. Aprovechen la buena suerte.

ESCORPIO

Bendecidos serán. Están en ese momento de recibir, de tener alegría y de conseguir la recompensa que merecen para empezar a crecer.

SAGITARIO

Rectificar y perdonar. No se sientan culpables de lo que no provocaron o hicieron. Que cada uno cargue su culpa y la resuelva. Busquen gente positiva como ustedes y salgan más.

CAPRICORNIO

Cambios importantes. Aires de cambio para mejorar y crecer. Conecten más con la naturaleza; arreglen su casa. No se dejen envolver por mentiras de otras personas que les hacen creer falsas verdades. Vean quién los quiere bien para empezar a avanzar.

ACUARIO

Los pilares. Los pilares son los muros de su vida: háganlos fuertes para que no se caiga lo que construyeron. Hagan pilares fuertes en el amor, el trabajo y la familia. Construyan sobre seguro para poder avanzar. No presten atención a chismes e intrigas: vivan en el presente. Estabilidad y crecimiento económico.

PISCIS

Para ser justo en la vida. A veces, la Justicia o lo justo no nos llega en el momento justo sino después. Pero no hay que perder la esperanza o la fe pues la alegría y el karma positivo llegan. Sean justos con ustedes mismos y enamorarse más de ustedes y de la vida. Quítense pensamientos negativos y recuerden lo positivo para crecer.