VIDEO: influencer descubre gracias a una telenovela que su novio y su papá fueron a un “table dance”

Cada vez son más los creadores de contenido los que revelan momentos de su vida privada, cuyo relato se convierte en motivo de diversión para sus seguidores ya que destapan lo que hasta ese instante se mantenía como secreto haciendo que se sientan identificados. Algo que ocurrió recientemente con una influencer, quien descubrió gracias a una telenovela que tanto su padre como su ahora exnovio habían visitado el mismo “table dance”.

Influencer descubre que su padre y su novio van al “table dance”

En un reciente episodio del podcast entre “Las Damitas Histeria” y “En Buen Pedo”, la creadora de contenido Verónica Monti relató uno de los momentos más graciosos en su relación. Algo que en aquel instante generó gran incomodidad entre sus padres y su exnovio, pues descubrieron que compartían un secreto por el que no les quedó más que admitir y destapar los detalles.

Verónica Monti descubrió que su papá y su exnovio habían ido al mismo "table dance". Foto: IG @mellamo_vero

“Yo tengo una historia de table con mi ex porque estábamos viendo la tele y estaba mi mamá, mi papá, él y yo. Estábamos viendo una telenovela, o no sé qué, y en eso pasa un table y él dice: ‘¡Ah, no mam**! Es el Pompeya’ y mi papá volteó y dijo muy molesto: ‘Sí, sí es’”, dijo Verónica Monti al relatar el incómodo momento en el que tanto su padre como su expareja admitieron haber ido al mismo “table dance”.

Anécdota sobre el “table dance” desata comentarios en TikTok

La anécdota de Verónica Monti desató una ola de comentarios tanto en Instagram como en TikTok, y es que mientras algunos internautas admitieron haber estado en el mismo “table dance” otros hicieron bromas al respecto. Todo, sumándose al humor con el que Verónica Monti relató lo ocurrido entre sus padres y su expareja.

“Ellos encontrándose en el ‘Pompeya’”, “El legendario ‘Pompeya’, hoy se llama ‘Pandora’”, “Mi ex suegro y yo, porque él me llevó”, “Los dos: ‘Chale, ya la cagu*, ¿verdad?’”, “En el ‘Pompeya’ tiempo después: ‘Hola suegro, hola yerno’”, “Lindas anécdotas”, “Confirmó enojado” y “Juventud: un téibol o table es un vagabundeadero pero de baile, baile exótico”, fueron algunos de los comentarios.