“No tenía dónde ponerla”, policía descubre a hombre que llevó a su su hija en la cajuela de su coche durante 200 kilómetros

En Argentina las autoridades se dieron cuenta que un hombre manejó casi 200 kilómetros con su hija de nueve años en la cajuela, luego de detenerlo para una revisión vehicular. El sujeto, de 36 años, condujo desde la localidad de Santiago del Estero hasta Córdoba; al ser descubierto, el sujeto aseguró que no tenía espacio, ya que los asientos delanteros venían ocupados y decidió poner a la menor en el maletero, respuesta que ha causado mucha indignación en redes sociales.

“Esta menor es hija de quien es el conductor del vehículo. El padre había decidido transportarla allí debido a que ya tenía ocupadas todas las plazas disponibles para pasajeros”, informaron las autoridades. "Tenía los asientos ocupados, no había dónde ponerla", habría dicho el sujeto, según medios locales. La infante no sufrió heridas y está estable, pero quedó bajo resguardo de la Secretaría de Niñez y Adolescencia; no está claro si el hombre afrontará alguna pena por sus actos.

¿Por qué es peligroso que los infantes viajen en la cajuela?

La cajuela de un automóvil no está diseñada para transportar personas, mucho menos a niños. La falta de asientos adecuados, cinturones de seguridad y sistemas de retención infantil convierten este espacio en una trampa mortal en caso de un accidente. En un choque, los ocupantes de la cajuela no tienen ningún tipo de protección, lo que aumenta significativamente el riesgo de lesiones graves o incluso la muerte.

Uno de los mayores peligros de llevar a un niño en la cajuela es la falta de oxígeno. Los maleteros no están ventilados adecuadamente, y esto puede provocar una rápida disminución de oxígeno, poniendo en riesgo la vida del infante por asfixia. Además, durante los meses de verano, las temperaturas en el interior de una cajuela pueden alcanzar niveles extremos, causando golpes de calor que pueden ser fatales en cuestión de minutos.