Igor Lichnovsky y sus sueños en la cancha con el América: "Miro hacia atrás y me gusta mi carrera"

El jugador de origen chileno, de 30 años, acaba de ganar el Bicampeonato del América y nos contó que su pasión por el futbol empezó desde pequeño.

“Yo creo que uno de los propósitos en la vida es descubrir nuestros talentos. Desde que tengo uso de razón, tengo un balón de futbol. Recuerdo estar jugando en la escuela y tener aptitudes, una capacidad diferente, porque jugaba con chicos más grandes y lo hacía bien."

"Cuando me ligo al futbol es porque mi padre sufría de cáncer, entonces no vivíamos constantemente con él. Recuerdo al hermano de mi madre que le dijo ‘oye, los niños necesitan una distracción’, y me llevaron a mi primer club, Atlético Bilbao. Y ya estás en un entorno donde todos juegan futbol, pero nuevamente resaltaba sobre los demás."

"Y a los 10 años que fallece mi padre, es donde viene nuevamente una invitación de este mismo tío, ‘¿por qué no llevamos a Igor a probarse a un club profesional? Y así distraerlo un poco de toda esta situación que un niño de 10 años no tendría por qué vivir’. Entonces, siempre digo que creo que ese fue un gran motor para poder sacar ese enojo, esa tristeza o esa rabia y convertirlo en resiliencia, en trabajo, en ganas”, comentó Lichnovsky.

Uno de los grandes retos a los que se ha enfrentado el futbolista son las lesiones, pero no ha permitido le impida lograr sus sueños.

“A los 15 años, por ejemplo, cuando todavía no debutaba en primera división y cuando estás en un momento donde muchos deciden si van a ser futbolistas o se dedican a otra cosa, tuve una lesión de ligamento cruzado. Creo que le puede servir a muchos jóvenes que escuchen esto porque del club llamaron a mi madre en ese entonces para decirle, ‘creemos que es necesario que Igor empiece a estudiar y enfocarse en los estudios’. En ese momento, me fui a la escuela."

"En esos años, esta lesión era trágica, era la lesión que retiraba al futbolista. Fue un momento de incertidumbre, pero yo tenía mis convicciones y decidí cambiarme de escuela. Dije, ‘yo voy a ser futbolista’. Me fui a otro lugar que me permitía hacer tratamientos en la mañana y en la tarde. Recuerdo estar como la película de Rocky, con trabajo muscular y llorar del dolor. Pero, como todo trabajo, tiene su recompensa”, compartió Igor.

Sobre cómo ha sido para él ser parte de Club América, nos confesó.

“Llega justo en un momento importante de mi carrera. Si mirara al Igor de 20 años, que se fue de Chile a jugar a Europa, y hoy día miró hacia atrás, me gusta mi carrera. Me gusta en el punto en el que está hoy. Creo tener una personalidad bastante peculiar. Ni mejor ni peor, diferente, quizás. Y siento que esa personalidad ha encajado muy bien con el club, con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con la misma afición."

"Para un futbolista, tener la posibilidad de expresarse tal cual es dentro del campo y fuera de él, creo que es muy importante. Mi responsabilidad es retribuirlo dentro de la cancha con trabajo, y ya hemos logrado un bicampeonato, entonces, creo que vamos muy bien”.

Asimismo, nos habló de cómo vivió este reciente triunfo.

“Es quizás un poco difícil disfrutarlo. Estaba con mi familia, con mis amigos y me decían, ‘¿cómo estás?’. Y yo, la verdad, quería irme a un rincón, descansar, respirar. No sé si el estrés, todo lo que rodea al futbol, es tan alto que una vez que ya eres campeón no puedes ir más arriba, sino que, por el contrario, es un bajón de emociones, de ansiedad."

"Pasaron dos, tres días y aún yo decía, cómo que no he podido disfrutarlo, creo que tiene que ver con cómo es el deportista de alto rendimiento, acostumbrado a competir, acostumbrado siempre a trabajar.

"Me enorgullece, al menos, ver que la gente a mi alrededor lo disfruta. Ver que la afición lo disfruta. Ver que esto significa motivación, inspiración, sueños para los que nos observan”, aseveró Lichnovsky.

Para Igor es muy importante cultivar la mente y las emociones para prepararse antes de un partido y nos dijo.

“Creo que el ser futbolista requiere ciertos comportamientos que no hacen tan bien al ser humano, de repente silenciar ciertos momentos, tener que apartar situaciones familiares que son muy importantes porque viene un partido. Hay comportamientos del deportista que tiene que aprender a sacrificar por alcanzar ese éxito."

"Y cuando llega el día del juego, tengo la costumbre de visualizar. Cierro los ojos, me imagino en el partido, me imagino ciertos momentos. Me digo palabras positivas, de aliento”.

Igor también tiene un podcast, La Triiisecta con algunos de sus compañeros y nos contó que siempre le ha gustado comunicar.

“De pequeño decía que iba a estudiar psicología, filosofía. No sé por qué. A medida que he ido creciendo, quizás por mi forma de ser, se me invitaba a ciertos eventos, nunca he tenido problemas para expresarme, para hablar frente a mucha gente. Un día, un chico, no recuerdo bien en qué momento, me invitó, ‘tú deberías hacer stream'."

"Y empecé en el club que estaba antes, que es Tigres, invité a Nahuel Guzmán, que también es un personajazo, muy amigo, y nos fue muy bien. Cuando llego a América, nace una conversación entre Miguel, Kevin, hasta Álvaro Fidalgo, y es como cualquier día hablando entre nosotros, la diferencia es que hay una cámara, y la verdad es que creo que ha marcado a mucha gente, a muchos chicos."

"Es impresionante porque no nos ha dado tiempo ni siquiera de organizarnos, pero es entretenido y es natural, es genuino. Y creo que eso la gente lo premia”, aseguró, y añadió que para él es una terapia, “saber que la gente está conectando con nosotros. Me dan risa los comentarios que leo."

"Por ejemplo, me quedó uno grabado que decía, ahora veo a Igor, a Kevin o a Miguel en la cancha y ya no los veo tan rudos. Me gusta que la gente conozca esa parte humana del futbolista”.

Al ser una figura pública que se encuentra en medio de los comentarios, Lichnovsky nos dijo que ha aprendido a irlo manejando.

“Fue algo que fui desarrollando con el tiempo. Fui siendo un poco más duro de lo que decían de mí. Y con el tiempo, no sé, algo debo haber aprendido o desarrollado, yo digo que es que encontré mi propósito de vida.

"Qué importa lo que digan los demás si al final tú te estás acercando a aquello que sueñas."

"El podcast, comunicar, venir al Club América, ser campeón, pasar tiempo con mi familia. Todo eso me acerca al anciano que con 80 años quiere mirar al pequeño Igor y decirle, ‘no te traicioné’”.

SU FACETA COMO PAPÁ

Lichnovsky es padre de dos pequeñas niñas, Trinidad e Isabella, que son su motor, y nos compartió cómo logra ese balance entre una carrera demandante y su tiempo en familia.

“No todas las familias son iguales. Yo viví en una familia donde mi madre tuvo que salir a trabajar, entonces, te cuida tu abuela o estás mucho tiempo solo, y aún así, creo que mi madre logró, junto con mi padre, en los años que estuvo, criar a alguien con valores."

"De repente se cree que el futbolista está todos los días en su casa haciendo asado, pasándolo bien, y la realidad es que, sobre todo en clubes tan grandes como el América, a veces solo estás dos días en tu casa y uno necesitas dormir porque tu cuerpo está muerto."

"Pero también voy criando a mis hijas y explicándole a la mayor que no puede esperar que papá esté el fin de semana como todos los otros papás, porque papá el fin de semana tiene que entretener a la gente. Pero claro, cuando vamos un lunes o un martes, pues tiene todo el parque para ella sola e invitar amigos. O la posibilidad de que voy a jugar a Francia y ahí va toda la familia.

"Creo que trato de hacerlo lo mejor que pueda y lo veo en sus rostros antes de dormir que un poquito bien lo estoy haciendo”.

A esto, añadió que enseñanza le gustaría dejar en ellas.

“Les diría que nunca den nada por sentado, que hagan validar su opinión. Son mujeres, por lo tanto, entiendo la realidad que están viviendo hoy en día, y siento una responsabilidad linda que me ha desafiado para poder entenderlas. Que confíen en ellas y que sepan que papá siempre va a estar ahí independiente de si algún día cometen un error o no”, finalizó.

IGOR EN BREVE

Una habilidad secreta:

Quizás dibujando, hasta me da paz.

Comida favorita:

Es un plato chileno, el pastel de choclo.

Tu definición de éxito:

Encontrar el propósito por el cual estás en esta vida.

HA DICHO

“Me gusta que la gente conozca esa parte humana del futbolista”.

Por Ailedd Menduet

