Campeón sudamericano en calistenia: Daniel Bernal pone el nombre de México por todo lo alto en competencia internacional

La calistenia es un deporte que va creciendo poco a poco en México. Gracias a la metodología que se implementa y a los grandes beneficios que se obtienen de hacer este ejercicio es que más personas se han ido metiendo al mundo del conocido como "street workout". Cuando se habla de calistenia en el país es imposible no reconocer a Daniel Bernal que con 26 años ya puso el nombre de México por todo lo alto a nivel internacional en dos ocasiones.

Daniel es uno de los referentes de este deporte en México gracias a su constancia y disciplina, pero también es un ejemplo de que cuando alguien se centra en una meta la puede lograr. Bernal comenzó en la calistenia a los 14 años sin nadie que le enseñara lo que tenía que hacer, pero con el paso de los años fue haciéndose de un lugar en los parques de su barrio para después convertirse en uno de los mejores de todo el país. Su meta era poder representar a México a nivel internacional. Ahora cuenta sus inicios para El Heraldo de México.

Sigue leyendo:

¿Qué es mejor, la calistenia o las pesas? Beneficios de realizar ejercicio con tu propio peso

La nutrición es la parte del fitness que menos se toma en cuenta, señala atleta Monserrat Naranjo

Daniel Bernal ganó el primer lugar en Brasil (IG: danielbern_)

Los inicios de Daniel Bernal en la calistenia

Con tan solo 14 años, Daniel comenzaría a entrenar en casa, en 'La Chicago', en Álvaro Obregón, para que seis meses después, su hermano lo llevara a por primera vez a un parque donde terminaría por enamorarse de la calistenia, tanto que comenzó a meterse más y más. Con el paso de los años terminaría haciendo de las barras del Batallón de San Patricio su casa y el lugar donde se prepararía para poder cumplir sus sueños, representar a México.

Bernal confiesa que lo que le llamó más la atención de la calistenia fue todo lo que podía hacer con su cuerpo y los ejercicios que se podían realizar con su propio peso. Lo mejor de todo es que entendió que nunca iba a terminar por encontrar un límite a nivel físico gracias a la gran variedad de opciones que hay para realizar todos los ejercicios.

"Porque empiezas progresivamente, por ejemplo, con una lagartija que empiezas con rodillas en el piso y te vas haciendo más fuerte hasta progresiones como hacerlas con aplauso. En calistenia siempre hay un ejercicio más difícil que el anterior y eso es lo que te lleva a ejercicios que incluso podrías tardar un año en lograrlo", dijo Daniel.

Daniel Bernal después de coronarse como el campeón de los 32 aztecas (IG: danielbern_)

Si bien es cierto que ahora parece que todo le sale con facilidad, esto no fue siempre así, ya que como cualquier persona, en sus inicios no podía realizar ejercicios como un parado de manos. Dani, como le dicen sus amigos, le confesó a El Heraldo de México que de los ejercicios básicos de calistenia, el muscle up fue uno de los que más le costó, ahora le salen como si fuera algo fácil. Después de todos estos primeros pasos, Bernal comenzó en las competencias nacionales al punto de consagrase como:

3 campeonatos nacionales

Bicampeón de Califest

Campeón de 32 aztecas

Cumplió un sueño, competir a nivel internacional

Después de tres o cuatro años practicando este deporte, Daniel decidió lanzarse a las competencias para medir cuánto había crecido dentro de la calistenia. Cuando tenía como 17 o 18 años se lanzó a su primer torneo. De aquellos años a la actualidad han pasado muchos gratos momentos para Daniel, donde se encuentra el convertirse en tricampeón nacional en la categoría de resistencia, pero su sueño era competir a nivel internacional.

"Fue gracias a una marca con la que trabajo que se llama Russed, ellos me dieron la oportunidad de ir a España. En ese torneo no fue muy bien, pero fue una motivación para seguir compitiendo más a nivel internacional. Después surgió una competencia en Italia, fui gracias a Prisa, una compañía de pintura, que nos día la oportunidad y el apoyo para ir a ese viaje", dijo Daniel.

En Italia alcanzó poner el nombre de México en segundo lugar y con esto las sensaciones de que podía ir por más en otros torneos internacionales. La meta se convertía en representar a México en un Mundial, pero primero se presentaría una competencia en Brasil que lo llevaría a ser el campeón del torneo sudamericano más importante de calistenia.

Dani quedó en segundo lugar en competencia en Milán (IG: danielbern_)

Su aventura por Brasil

Daniel confesó que en un inicio no estaba muy de acuerdo en competir en tierras cariocas debido a que la idea original era viajar a Argentina, pero gracias a que vio la importancia del torneo de Brasil fue que decidió asistir al evento. Entre los puntos a favor que vio en torneo fueron los nombres de las personas a las que se iba a enfrentar fueron los motivos por lo llevaron no solo a competir, sino a ganar la competencia.

Bernal dejó claro que fue gracias a la estrategia, el entrenamiento y la experiencia que lograron ese primer lugar en Brasil. Otro de los factores que determinaron ese primer lugar tiene que ver con que sintió que la rutina no había sido tan complicada como en otras ocasiones. La combinación de estos factores fueron los que llevaron al nacido en la CDMX a la gloria en tierras sudamericanas.

Brasil siempre será esa primera competencia internacional que marcó a Bernal en el plano mundial (IG: danielbern_)

¿Qué sigue para este 2024 para Bernal?

Daniel tiene claro que debe seguir compitiendo a nivel nacional e internacional. Entre las competencias que tiene se encuentran los 32 aztecas y Califest, a nivel nacional. Mientras que fuera de México tiene planeada una competencia en Canadá y se espera que a final de año pueda asistir a uno de los eventos más importantes a nivel mundial en calistenia. Estamos hablando del Wolrd Calistecnics, este evento se podría decir que es lo que ha soñado toda su vida.

"Para este 2024, si tenemos varios torneos tanto a nivel internacional como Canadá, en ese vamos a ir en equipo, y a final de año esperemos ir a una competencia internacional, el World Calistecnics, es el más esperado que tengo en la vida, así que espero que este año se cumpla", dijo Bernal.

Canadá será en septiembre y se espera que en noviembre se pueda lograr ir al World Calistecnics. Se tiene que mencionar que para esta última competencia no han dado la fecha oficial, ya que de último hora decidieron cambiar la fecha y el lugar. Lo único que se tiene claro es que será en Europa.

Bernal quiere llevar la bandera de México a un Mundial para competir con los mejores (IG: danielbern_)

Dani, como le dicen los cuates, tiene la ilusión de ir al World Calistecnics ya que quiere competir contra los mejores de todo el mundo y conocer su verdadero nivel, no sólo en México sino en todo el mundo. Esta competencia es la más conocida en el globo terráqueo por lo que tiene la ilusión de poder competir y poner el nombre del país por todo lo alto.

"Siempre he querido ir a un campeonato internacional donde estén los fuertes de calistenia, los de cada país, y como ese es el más conocido en el mundo... es en el que quiero estar. Desde que empecé a competir yo dije: 'quiero estar en una competencia donde estén los mejores del mundo'", confesó el nacido en la CDMX.

Bernal tiene claro que el ponerse una camiseta que lleva la bandera de México es algo muy especial, primero porque es un sueño cumplido, pero también porque es un orgullo representar a su país, es un sentimiento que todos los que representan a una nación en cualquier cosa que hagan deben sentir.

Dani quiere seguir ganando torneos a nivel nacional e internacional (IG: danielbern_)

Su etapa como entrenador

Daniel no sólo se dedica a competir, sino que también es un coach de calistenia en la Ciudad de México. El tricampeón nacional tiene claro que lo que ha logrado como atleta es un derecho que cualquiera puede intentar, más cuando se lleva una buena guía desde el inicio, algo que él no tuvo cuando comenzó en la calistenia. Por ese motivo es que considera que todos tienen el derecho de ver lo que es capaz el cuerpo y considera que puede ayudar a lograrlo.

"Cuando vi que todos tienen el derecho a ver lo que es capaz su cuerpo y también me gusta mucho ayudar, así que me gustó también esto de entrenar a personas en calistenia. El inducir a alguien a que cumpla sus metas, sus objetivos o que vean el simple hecho de hasta donde pueden llegar y llevar a sus cuerpos, es lo que me motivó", dijo Daniel.

Para todos aquellos que quieran aprender un poco con él, ya sea entrenando o tenerlo como coach pueden tener información a través de su Instagram (danielbern_), donde se dedica a compartir algunos de sus mejores momentos, pero también da consejos para mejorar en calistenia sin importar el nivel en el que se encuentren. Los que lo quieran de coach podrán ver el gym en el que se encuentra trabajando.