Dueño tienda "Tallas extra" se negó a participar en Kilos Mortales, esta fue la poderosa razón

Kilos Mortales es un programa estadounidense, de la cadena televisiva TLC, que sigue la historia de pacientes con obesidad mórbida que intentan hacerle frente a sus problemas emocionales y físicos, para lograr someterse a una cirugía bariátrica, la que podría cambiar sus vidas para siempre de forma positiva.

Recientemente se estrenó la versión mexicana, donde se buscó pacientes que pesaran más de 250 kilos para acompañarlos en este proceso, lleno de retos y sacrificios, pues para lograr bajar tanto de peso, se necesita hacer cambios rudos en el estilo de vida del paciente.

La cirugía bariátrica como el acompañamiento psicológico y médico son garantizados por la producción del programa, es decir, a los participantes no se les paga sumas monetarias por aparecer en el programa, pero se les dan los medios para lograr su cambio. En México una cirugía ronda los 110 mil pesos.

La producción también entra a la intimidad de los hogares de los participantes, siguen a ellos y a sus familias para capturar sus momentos más vulnerables de su proceso, esta es una de las razones que desanimó a Luis Delgado, dueño de la tienda BIG&FASHION, una tienda con tallas hasta 6XL, para todos los tipos de cuerpo.

Luis recuerda que en primera instancia aceptó, y se animó a escuchar la propuesta. Un par de días después de la interacción que tuvo con su seguidor, la producción de Kilos mortales se acercó con él para hacer la propuesta de integrarse al programa.

“Ellos me ofrecían la operación, el proceso antes y después del psicólogo, de valoración. Pero yo no podría seguir con BIG&FASHION, ya no podría comer de la misma manera ni seguir grabando para mi marca, ni “fomentar la obesidad”, porque ellos estaban haciendo lo contrario; eso me desagrado”, comentó Luis.