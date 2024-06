La guitarra hecha en casa que cambió el Rock: conoce toda la historia de la "Red Special" de Brian May

La emblemática guitarra de Brian May, guitarrista de la legendaria banda Queen, es considerada como una pieza realmente única, pues además de tener una historia fascinante a través de los escenarios, esta joya conocida como la "Red Special", no es solo un instrumento musical, sino un símbolo de la creatividad y la innovación de un joven Brian May, quien si no fuera por su creatividad y constancia, nunca habría podido convertirse en músico.

En la década de 1960, un joven Brian May y su padre, Harold May, decidieron construir una guitarra desde cero. En lugar de comprar una guitarra comercial, pues durante esa época, adquirir una Fender Stratocaster, era un lujo que la familia no se podía permitir, así que optaron por un enfoque DIY (hazlo tú mismo) que resultó en la creación de la Red Special. La madera utilizada provino de una chimenea antigua, y muchas de las piezas se reciclaron de objetos domésticos, como muebles de la casa, botones de la ropa de su madre y múltiples piezas electrónicas fabricadas casi desde cero.

¿El secreto detrás del sonido de Queen?

La Red Special tiene características que la distinguen de otras guitarras. El cuerpo semihueco y el mástil, construido a partir de la madera de caoba y de la mencionada chimenea, le dan un tono cálido y resonante, además de una sensación sólida que convierte al instrumento en una pieza que se siente "indestructible", en palabras de Brian May, dicha guitarra nunca ha tenido problemas de afinación. Las pastillas, diseñadas por el joven y su padre, permiten una amplia variedad de sonidos y tonos, desde una señal limpia y brillante hasta un overdrive rugiente. Como dato curioso, May utiliza una moneda de seis peniques como plumilla, lo que contribuye a su sonido y ataque distintivo, el cual se encuentra completamente conectado a Queen.

La guitarra ha sido fundamental en el desarrollo del sonido característico de Queen. Desde los riffs potentes en "We Will Rock You" hasta los solos melódicos en "Bohemian Rhapsody", la Red Special ha sido parte integral de los éxitos de la banda. Su versatilidad ha permitido a May experimentar con diferentes géneros y técnicas, convirtiéndola en una herramienta indispensable en su carrera musical y el sello artístico mas grande de la banda, detrás de la voz del legendario cantante.

Un ícono cultural a través del tiempo

La Red Special no solo es conocida por su sonido, sino también por su presencia escénica. Brian May ha tocado esta guitarra en innumerables conciertos alrededor del mundo, de hecho, es raro ver al músico con otra pieza que no sea su tesoro casero, convirtiendo este instrumento en un ícono cultural. Su diseño y la historia detrás de su creación han inspirado a muchos guitarristas y fans de la música a perseguir su sueño.

A lo largo de los años, la Red Special ha sido meticulosamente mantenida por May. Ha sufrido reparaciones y ajustes, pero siempre ha conservado su esencia original. La historia de su construcción y su uso en la música de Queen ha sido documentada en varios libros y materiales audiovisuales, asegurando que su legado perdure, además ha sido replicada por múltiples marcas, las cuales buscan conservar el tono y la estética del instrumento a manera de tributo.

La guitarra de Brian May, la Red Special, es mucho más que un instrumento. Es un testimonio de la inventiva y la pasión de un músico y su padre, que juntos crearon algo extraordinario. Su impacto en el mundo de la música es innegable, y sigue siendo una fuente de inspiración para futuras generaciones de guitarristas.