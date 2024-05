"Vamos al ring", Canelo y Jorge Campos se retan a una pelea mientras juegan al golf | VIDEO

Saúl “Canelo” Álvarez y Jorge Campos son de los atletas favoritos de los aficionados mexicanos, pues, cada uno en su deporte demostró y demuestra, en el caso del Canelo, que son de los mejores que ha tenido en la historia este país, pues lo que consiguieron es de dignas leyendas del deporte mexicano.

Por lo que asistieron a un evento realizado entre Lorena Ochoa, Jorge Campos y Canelo Álvarez, para apoyar la educación infantil. Todo sucedió en el Bosque Real, Huixquilucan, Edo México. Para recaudar 1 millón 700 mil pesos mexicanos, en apoyo a 11 mil estudiantes de la República Mexicana.

Fue en un video que se volvió viral en redes sociales donde pudimos ver a los dos mexicanos jugando al golf cuando durante una partida, Canelo menciona que Campos lo trae con puros golpes, por lo que el mexicano dice que lo golpeará y deciden retarse a una pelea.

“Me trae a puros p*tazos, no lo quiero madrear ahorita, para que le pegue bien”, a lo que Jorge campos contesta “Vamos al ring, c*bron”, mientras se ríen de lo que está sucediendo.

Sin embargo, a pesar de que pareciera una dura pelea entre dos leyendas del deporte mexicano, es obvio que lo dicen jugando, pues es bien sabido que Canelo y Jorge Campos son de personalidad divertida, pues hasta Christian Martinoli quien es el que está hablando con ellos, lo tomó de juego.

Después de vencer a Jaime Munguía en la Arena T-Mobile, el mexicano habló en el mismo evento sobre su próxima pelea, pues hay quienes ya le pedían estar enfrentados en septiembre con David Benavidez uno de los que no pierde la oportunidad de retar al Canelo, asegurando que ya está listo.

"Como yo he dicho, toda mi carrera ustedes han exigido que con este y con este otro, y he enfrentado a todos los que decían que no. Entonces ahorita en el punto en el que estoy, estoy en el punto donde puedo exigir y hacer lo que yo quiera", dijo el Canelo.