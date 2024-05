Sol en Júpiter: signos que deberán tomar decisiones drásticas la tarde de hoy 9 de mayo

Este jueves 9 de mayo el Sol está en Júpiter y algunos signos del zodiaco deberán enfrentar cambios este día. La astróloga española Esperanza Gracia nos recuerda que se deberán tomar decisiones drásticas durante la tarde de hoy, pues así podremos dar el paso hacia el camino que deseamos, por ello nos hace un llamado a no tener miedo y enfrentar lo que viene para nosotros, con la guía de los astros.

El horóscopo de hoy 9 de mayo, predicciones

No temas tomar esa decisión de vida que has estado postergando. Foto: Freepik

La astróloga Esperanza Gracia nos revela los horóscopos de hoy para todos los signos del zodiaco, consulta aquí las predicciones que tiene para ti. Nos recomienda que esa semana usemos color rosa para que nos vaya mejor, pues el color de la suerte hasta el fin de semana.

LEO

Aparta las dudas de tu mente y ten claro lo que quieres, que estás a un paso de conseguir lo que te parecía casi imposible. Si quieres que haya felicidad y progreso en tu vida, huye de los conflictos y actúa con serenidad.

SAGITARIO

Puedes estar viviendo un momento complicado y tú sabes que la paciencia no es tu fuerte… Sonríe y confía en el destino, que tiene reservadas sorpresas maravillosas para ti. Déjate apoyar por los que te quieren y no te aísles.

ARIES

Marte en tu signo te llena de fuerza para que te alejes de esas personas tóxicas que no te aportan nada positivo. Buen momento para perseguir tus sueños y cambiar de estrategia si no has conseguido los resultados esperados.

CAPRICORNIO

Tus ganas de hacer las cosas bien te abrirán las puertas del éxito. No bloquees tus sentimientos y déjate llevar por las nuevas emociones que vas a sentir. Se avecinan cambios muy positivos.

LIBRA

Sientes que necesitas dar un cambio a tu vida y para ello tendrás que comprometerte contigo mismo a propiciarlo. Lo vas a conseguir, Libra, porque pondrás todo de tu parte y nada te frenará.

GÉMINIS

Puedes estar tenso, con alguna preocupación, pero la Luna en tu signo te protege, y vas a tener ocurrentes ideas para liberarte de situaciones estresantes. No olvides mirar al cielo y pedirle un deseo, puede concedértelo.

No todo es malo, una decisión puede mejorar tu estilo de vida. Foto: Pixabay

TAURO

Muchas felicidades, si cumples años. Con el Sol y el planeta Júpiter en tu signo, estás exultante. Sentirás que la suerte se pone de tu parte siempre que la necesites, y pueden hacerte propuestas muy interesantes.

ESCORPIO

Estás muy creativo e ingenioso. Algunas veces eres muy receloso a la hora de expresar tus emociones, y te las guardas por miedo a que los demás te hagan daño. Abre tu corazón y comparte todo lo que llevas dentro.

CÁNCER

Puede que tengas que tomar una decisión inesperada, pero superarás los obstáculos con mucha habilidad. Sabes utilizar todos tus recursos de una forma muy inteligente, y eso siempre te facilita las cosas.