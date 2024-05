Horóscopo Chino: estos son los signos que serán bañados de dinero y gloria en los próximos días, según la astrología oriental

En los últimos años, la Astrología Oriental se ha convertido en una importante fuente de consulta para muchas personas que buscan respuestas a sus interrogantes espirituales. A través del Horóscopo Chino, pueden darse algunas predicciones sobre el futuro de cada uno, dependiendo del año de su nacimiento.

También conocida como astrología china, es un sistema de predicción y análisis basado en el calendario lunar chino y en la asociación de cada año con un animal determinado. A diferencia de la astrología occidental, que se basa en la posición de los planetas en el cielo en el momento del nacimiento, la astrología oriental se centra en el año de nacimiento de una persona.

Estos signos del zodiaco verán como su suerte cambia rotundamente gracias a los astros chinos. Fuente: El Heraldo de México.

Los animales orientales que serán beneficiados

Rata: Uno de tus amigos de siempre te decepcionará profundamente. Aunque hace tiempo que sospechabas que había cambiado. A veces deberías ser un poco más cuidadoso con las amistades que te granjeas. No todo aquel que se dirige a ti en tono adulador es un buen candidato a gozar de tu favor.

Buey: Ten mucho cuidado con todo lo que tenga que ver con las finanzas. Has olvidado lo beneficiosos que han sido en muchas ocasiones para ti los paseos en solitario. Aunque ahora te resulta más difícil, trata al menos de salir un poco más. Casi siempre es aconsejable parar en el momento justo, y hoy lo será de forma especial para ti.

Mono: Las actitudes egoístas y rígidas no son propias de ti, pero últimamente te acercas mucho a ellas. Puede que algún resentimiento esté agriando tu carácter. Procura relativizar estos pensamientos. Si después de mucho discutir no logras ponerte de acuerdo en un tema relacionado con el trabajo, no te apresures a tomar una decisión.

Gallo: Alguien te hará hoy una promesa que no piensa cumplir. No lo pongas en duda, pero sé cauteloso a la hora de confiarle dinero o poner en sus manos algo importante para ti. A pesar de la seguridad con la que te manejas últimamente, no pierdas la buena costumbre de reflexionar sobre aquello en lo que tienes que mejorar.

