Hugo Sánchez pide paciencia para Jaime Lozano, quiere regresar a Copa América

La palabra de Hugo Sánchez no sólo es autorizada, sino muchas veces lleva verdad, por su visión desde el plano internacional, a nivel nacional y clubes por su experiencia en Europa, por ello, ante el reto que tiene la Selección Mexicana este año con la Copa América, el Pentapichichi pidió paciencia para el proyecto de Jaime Lozano pese a cualquier resultado en el torneo.

El exjugador del Real Madrid, y primer DT bicampeón en torneos cortos con los Pumas de la UNAM, fue claro al pedir que dejen trabajar al Jimmy, pues se debe apostar a un proceso largo, con bases en jóvenes futbolistas.

Hugo Sánchez pide poner atención al nuevo talento Foto: Francisco Domínguez

“Me parece bien el respaldo a las decisiones de Jaime Lozano, hay que darle la confianza que necesita. Hoy en día el futbol se juega con mucha intensidad y por eso se necesitan piernas, es decir juventud en posiciones importantes para poder tener ese ritmo competitivo que tienen otros países. Ahí está la muestra de Europa, cuyas competencias hacen que sea muy dinámico y físico”, dijo en su presentación como embajador de Enterprise, rent a car.

Sánchez Márquez dirigió a la Selección Mexicana en 24 partidos durante un año, tiempo en el que participó en la Copa América de 2007, obteniendo el tercer lugar del certamen, al cual México nunca debió de salir como invitado, pues eso es lo que mantenía el nivel del país, desde que el combinado jugó en 1993 y llegó a la final, con Hugol en sus filas.

“Estoy contento por el regreso de México a la Copa América. Se tardaron mucho los directivos en que volviera. Son decisiones que nunca debieron haber tomado como: estar fuera de Copa Libertadores, Sudamericana y América, porque íbamos en plan ascendente en lo individual, equipos y selección”, aseveró, y cargó contra quienes hicieron ese cambio.

La última vez que de forma constante se jugó este torneo sudamericano, fue en 2015, en Chile, cuando el Tricolor quedó en fase de grupos. Al siguiente año se disputó la edición de Centenario, en la que México llegó a cuartos de final, donde el campeón vigente, La Roja, le metió 7-0 al equipo de Juan Carlos Osorio.

“Íbamos hacia arriba, como entrenador estuvimos en Venezuela (2007) y le dimos el lugar que le corresponde a México, que es el tercer lugar, después de Brasil y de Argentina, pero desde que dejamos de estar, hemos ido para abajo, y nos asemejamos a algunos países de la Concacaf. Eso es por las malas decisiones de los dirigentes, de haber salido de los torneos internacionales de la Conmebol”, remató.

Firma camisetas durante el evento Foto: Francisco Domínguez

Por lo mismo, pidió que no se critique al equipo nacional en esta ocasión, pues dice que no es posible recuperar el tiempo perdido en una sola participación. “Ahora que se regresa no va a dar tiempo, así que fuera presión para Jaime Lozano y la selección.

“Si tardamos muchos años en mejorar el nivel futbolístico individual, por equipos y en selección, no crean que por regresar en esta edición vamos a volver a estar como antes. Así que paciencia y ojalá que en el Mundial se haga un gran papel, y si no, habrá que darle continuidad a Jaime Lozano porque, ya lo dije en su momento: si queremos aspirar a ganar una Copa del Mundo por lo menos tiene que haber tres etapas mundialistas con el mismo cuerpo técnico”, anotó.

Mexicanos en Europa van a la baja

Hugo Sánchez criticó la decisión de varios futbolistas mexicanos de volver a la Liga MX a una edad en la que aún pueden pelear por crecer en el Viejo Continente, lo cual también merma el nivel de la Selección Mexicana.

Foto: Francisco Domínguez

“Siempre mencioné que entre más jugadores mexicanos haya en Europa, mucho mejor, y tristemente algunos que han estado allá se han regresado, en lugar de que se queden allá hasta que se vengan a retirar en México, como lo hice yo o como lo va a hacer Javier Hernández”, dijo, y apuntó. “Me encantaría que en un futuro hubiera más mexicanos, que eso ayudaría a la Selección Nacional, pero vamos a la baja, porque en lugar de tener más, tenemos menos”.

No olvida al Real Madrid

“Real Madrid es favorito, y como ha ganado muchas Champions, ni se recuerda cuándo fue la última vez que perdió una final. Por supuesto me gustaría mucho que gane la número 15”, compartió la exgloria del equipo merengue, cuya fundación, en conjunto con el equipo y Abbott están trabajando juntos para abordar la malnutrición a través de programas en las Escuelas Socio-deportivas de la fundación enfocados en la educación y la detección oportuna de la malnutrición.

Por último, ante la coincidencia de la obtención de La 15 del América, equipo en el que también jugó, y la posible victoria y obtención de la décimo quinta Orejona de los madridistas, dijo que no hay similitudes entre estos clubes.

“Los títulos de torneos cortos valen por dos, porque son dos en un año, y en Europa es uno porque es un torneo largo, así que el mérito no es el mismo. La comparación que hacen con el Real Madrid me parece exagerado por lo mismo”, finalizó.

