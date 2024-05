Empleado de Burger King insulta a comensal que quería que le explicaran una promoción

Con insultos y malos tratos, el gerente de una hamburguesería respondió ante la duda de un comensal que quería saber cómo funcionaba un cupón de descuento en un local de comida rápida de Querétaro.

El pasado 28 de mayo se celebró el día de la hamburguesa, hecho que algunas cadenas dedicadas a este platillo aprovecharon para realizar distintas promociones, como la que el usuario de TikTok Pablo Carnitas trató de hacer válida.

Al presentarse a la sucursal de Burger King en Plaza La Victoria, en la capital queretana, para hacer válido un cupón válido por una hamburguesa en la compra de un combo, el comensal notó que tenía otra promoción.

“Cuando yo llego al establecimiento, abro mi aplicación para ver los cupones. Veo que dice que en la compra de un combo Whopper te dan una hamburguesa, yo decido acercarme, pido el combo Whopper de 144 pesos, allí está anexado, el único detalle es que la aplicación me marcaba otro cupón extraño.

“Yo por curiosidad pregunto: ‘oye cómo funciona esto, porque en realidad son dos, uno que era el de la Whopper y otro que decía Whopper gratis, es el mismo, cómo funciona’. La chica que me estaba atendiendo llama a su gerente, que es quien sale en el video”, señaló el joven en su cuenta oficial de TikTok.

Insulta gerente a comensal por promoción

En el video, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se ve al joven gerente decirle al comensal que no es negocio regalar hamburguesas y que, si deseaba comida gratis, que la buscara en los bancos de alimentos.

Ante la respuesta del encargado del restaurante, el joven insistió en que se le haga válida la promoción que apareció en la aplicación, a lo que el gerente responde diciéndole a la cajera que le regale una hamburguesa al “muerto de hambre”.

“Les juro que en ese momento me saqué de onda porque yo solo quería saber cómo funcionaba la promoción. Cuando me dice ‘si quieres comida gratis, están los bancos de comida’, es cuando honestamente ya me había alterado y no fue tanto hacer la pregunta sino decir ya valídame la promoción”, detalló el tiktoker.

Hasta el momento la cadena no se ha manifestado al respecto de la conducta del trabajador o sobre la promoción.