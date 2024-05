Twenty One Pilots lanza su nuevo disco "Clancy" demostrando su nueva faceta musical, ¿cuándo vienen a México?

Twenty One Pilots decidió lanzar su nuevo disco “Clancy” que se convierte en el séptimo álbum de larga duración de la banda, así como el quinto álbum de estudio, por lo que esta madrugada del 24 de mayo de 2024 se pudo escuchar de manera oficial en todas las plataformas de la banda.

En un disco que además de presentar temas totalmente diferentes a su último material titulado “Scaled and Icy”, donde la banda fue algo criticada por volverse un tanto “comercial”, nos trae temas como Overcompensate y Next Semester que si bien son nuevos estilos, traen muchos recuerdo a sus inicios.

Twenty One Pilots demuestra su nuevo estilo con “Clancy”

Y es que la banda regresó de aquella época con 13 temas nuevos, donde además vuelve tras 9 años la finalización de la historia que cuentan los discos de Twenty One Pilots, pues con su comienzo en 2015 con el álbum de Blurry Face termina una era con Clancy, por lo que muchos fans están dejando atrás esta etapa de TOP en lo más alto.

El nuevo álbum de Twenty One Pilots/créditos: @twentyonepilots

Incluso aprovechando el momento perfecto para dedicar una nueva canción a la esposa de Tyler Joseph: Jenna. Pues The Craving, Oldies Station, Navigation son temas nuevos, pero que recuerdan mucho al estilo de sus primeros álbumes como Vessel que fue lanzado en 2013, cuando habían sido firmados por Fueled By Ramen, quien en su momento también tuvieron a Paramore y Panic! At the Disco.

¿Cuándo viene Twenty One Pilots a México?

Aunque ya han pasado las preventas y ventas oficiales de sus 3 conciertos en CDMX, Guadalajara y Monterrey, aún hay boletos para las tres fechas, pues al volver como una banda reconocida y no venir solo al Corona Capital como ocurrió en 2021, la banda aprovechó para subir de nivel sus escenarios.

Las 3 fehas del 2The Clancy Tour" de Twenty One Pilost en México/Créditos: @twentyonepilots

Pues dejan atrás recintos como el Palacio de los Deportes y suben al ya mítico Foro Sol, donde además este 20, 22 y 24 de febrero de 2025 estarán arribando a México con todo para hacernos parte del “The Clancy World Tour” marcando el fin de una era que comenzó hace 9 años en 2015 y culmina con un álbum espectacular este 2024.