Joven guarda su iPhone en el congelador para que se enfríe y le estrella la pantalla; su reacción se hace viral | VIDEO

Las altas temperaturas de la temporada primavera-verano nos han dejado una larga lista de problemas y aunque algunos son más serios que otros, existe uno en común: que los celulares se calienten en exceso. Ante ello han surgido todo tipo de ideas para enfriar los equipos y poder seguirlos usando, incluso si suenan extrañas como meter la unidad al congelador. Así lo demostró un joven que dejó en claro que esta es una de las peores ideas que podríamos tener.

Joven mete su iPhone al congelador para enfriarlo y cargarlo, pero le rompe la pantalla

Por medio de TikTok, el usuario Carlos Ortega (@carlos0rtegal) compartió un video en el que contó su trágica historia contando su experiencia siguiendo los hacks que ve en el Internet. En la grabación que rápidamente se volvió viral, se observa al joven contando que tras regresar a su casa por la tarde quería poner a cargar su iPhone, pero por las altas temperaturas se calentó tanto que inmediatamente al conectarlo a la luz le apareció una leyenda pidiendo dejarlo enfriar para que la carga fuera posible.

Así quedó el celular (Foto: TikTok @carlos0rtegal)

Fue entonces cuando el joven recordó que en redes se dice que al meter los celulares al congelador por uno o dos minutos se logra estabilizar la temperatura y no dudó en intentarlo; sin embargo, por ponerse a ver una película de casi dos horas se le olvidó su iPhone dentro del congelador y al sacarlo se llevó una triste sorpresa. "Lo saco, se quebró la pantalla, se estrelló la pantalla y la tapa de atrás y ahora me aparece que no carga tampoco", dijo.

Aunque Carlos explicó que su celular sí funciona, buscó en Internet y encontró que tiene que esperar a que, ahora, se caliente, pero con el riesgo de que deje de funcionar. "Sí funciona (el truco), yo creo que lo metas un minuto, pero yo lo metí casi dos horas", agregó en su testimonio.

Tras hacerse viral su caso, el joven recibió tantos comentarios pidiendo que mostrara cómo había quedado su celular y para ello se grabó frente al espejo mostrando la parte trasera del iPhone completamente estrellado. Después de este segundo clip, recibió comentarios como "era un choque de temperatura, era lógico que iba a romperse", "al menos graba" y "a tiempo vi tu video". Finalmente, el chico confirmó que pese a este incidente, su celular sigue funcionando con normalidad.