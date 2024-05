¿Qué son las esferas Dyson?, sólo extraterrestres inteligentes podrían construirlas

La idea de que no estamos solos en el universo impulsa a muchos científicos a explorar los confines de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en busca de señales que puedan revelar la existencia de vida inteligente. Y recientemente, un grupo de investigadores estudió millones de estrellas y encontró emisiones de calor infrarrojo que podrían indicar la presencia de vida extraterrestre inteligente.

Y es que posiblemente se esté ante la presencia de Esferas de Dyson, estructuras hipotéticas que solo podrían ser construidas por civilizaciones extremadamente avanzadas. Este concepto fue propuesto por el físico Freeman Dyson, quien mencionó que este sistema podría envolver completamente una estrella, permitiendo a una civilización capturar su energía de manera eficiente.

Esta idea fue propuesta por Freeman Dyson. Foto: Dall-e.

¿Por qué las Esferas Dyson indicarían señales de extraterrestres?

Los resultados del análisis, llamado “Proyecto Hephaistos - II”, fueron publicados en Monthly Notices of the Royal Academy of Sciences, en el cual se señala que hay estrellas que son candidatas a ser Esferas Dyson, lo cual a su vez abre la puerta a que existan civilizaciones alienígenas.

Serían estructuras muy avanzadas. Foto: Dall-e.

Sin embargo, la construcción de algo tan masivo y complejo requeriría un nivel de tecnología inimaginable, ubicando a esa civilización en el Nivel II de la Escala de Kardashev. Esta escala mide el grado de desarrollo tecnológico de una civilización basado en su consumo de energía.

¿Es posible que existan estas Esferas Dyson?

El estudio liderado por Matías Suazo, estudiante de doctorado en la Universidad de Uppsala, ha examinado fotometría de alrededor de cinco millones de fuentes para construir un catálogo de posibles Esferas de Dyson. Utilizando una línea de datos especialmente desarrollada, los investigadores han analizado observaciones ópticas e infrarrojas, en busca de excesos anómalos de radiación infrarroja que no puedan ser explicados por fuentes naturales conocidas.

El desafío principal radica en diferenciar las posibles Esferas de Dyson de otros objetos que también emiten radiación infrarroja, como los anillos de polvo circunestelar y las nebulosas. Para ello, el equipo ha implementado un proceso especializado que identifica fuentes con anomalías infrarrojas inexplicables por fenómenos naturales. Tras este riguroso filtro, de los cinco millones de objetos iniciales, solo quedaron siete posibles Esferas de Dyson.