Descubre cuáles son las señales que indican que una persona está mintiendo, según la psicología

Poder detectar la mentira es uno de los deseos más grandes de la humanidad, pues descubrir cuando alguien nos dice la verdad y cuándo en realidad nos está engañando podría ser una de las herramientas más útiles para la vida cotidiana.En ese sentido, la psicología permite identificar y detectar al instante cuándo nos están mintiendo. Está comprobado que la mentira aumenta los niveles de estrés, de ansiedad y el sentimiento de culpa de quién no está siendo del todo sincero.

Richard Wiseman , profesor de comprensión pública de la psicología en la Universidad de Hertfordshire, dio a conocer algunos factores y señales para detectar a una persona que está mintiendo. Realizó un experimento en el cual la capacidad del público para detectar mentiras a través del lenguaje verbal mostró ser superior en ausencia de señales visuales. Resultó más revelador lo verbal que lo no verbal, tales como gestos o miradas.

La psicología revela algunas señales para detectar a una persona mentirosa. Fuente: Freepik

Señales para detectar a un mentiroso

El psicólogo británico explicó que el verdadero indicio de una mentira puede encontrarse en una desviación de la norma o patrón de comportamiento de una persona. Según la piscología, se debe prestar atención a algunas señales tales como: vacilaciones en el habla, distanciamiento en las respuestas, y una notable reducción de detalles personales en el discurso. Puedes notar fluctuaciones en su voz, esto se debe a que el nerviosismo y la ansiedad pueden influir en la manera en la que se expresan.

En cuanto a la ética de la mentira, el especialista sugiere una visión equilibrada. Es decir, mentir, en ciertos contextos, puede fortalecer lazos sociales. Por ejemplo, cuando se finge entusiasmo por un regalo no deseado para no herir los sentimientos de quien lo da. Así, la mentira no se percibe como un comportamiento unidimensional, sino que varía según las circunstancias, y entender esto es esencial incluso en la educación de los más jóvenes.

La mentira muchas veces puede ayudar a fortalecer lazos sociales. Fuente: Pinterest

La detección de mentiras ha sido objeto de estudio durante décadas. Si bien es cierto que no existe una fórmula mágica para saber con certeza si alguien nos está mintiendo, hay ciertos indicadores proporcionados por la psicología, que pueden ser útiles para evaluar la veracidad de una declaración.