¿Para mamá? 3 signos que tendrán la cartera llena de dinero este 10 de mayo, según Nana Calistar

En conmemoración del Día de las Madres, Nana Calistar ha revelado a través de su blog y sus redes sociales las mejores predicciones, consejos y pistas que tiene para descifrar el universo en el mundo de la astrología que ha estado marcado de cosas tanto positivas como negativas en este 10 de mayo a tres signos zodiacales, quienes tendrán un golpe de suerte por algunas horas.

Para esta edición que ha preparado la también vidente en el primer viernes del mes, revela a los horóscopos algunos consejos para eludir las envidias y malas energías y tener el mejor día en el ámbito del amor, dinero, suerte, salud y trabajo, en el que, además de consentir a mamá, tendrás que hacer una profunda reflexión de sobre cómo la has tratado en lo que han transcurrido los años, y si tu mamá ya no está contigo, honrarle como se merece.

LA reina de la casa podría recibir una buena remuneración económica Foto: Especial

Las mamás que recibirán un dinero extra

Aries

Para los nacidos bajo el signo de Aries, entre el 21 de marzo y el 20 de abril, vienen nuevos amores cargados de lazos muy fuertes que te enseñarán grandes cosas

En el amor andarás algo tenso o tensa, ya estás hasta el chorizo de que las cosas no te salgan como quieres o que con quien sales solo te quiera para fregarte la caricia y después ni adiós te dicen.

Mientras quieras lo podrás conseguir, cuidado con amigos que solo te buscan para la fiesta, esos no pueden ser llamados amigos, sino los que están a tu lado cuando en verdad se requieren en los casos difíciles.

Tauro

Para los Tauro, los signos nacidos entre el 21 de abril y 21 de mayo, perdidas de objetos se visualizan y la llegada de una nueva amistad con quien pasarás momentos muy buenos.

No caigas en provocaciones de amistades o de otras personas, controla más tu carácter, eres de armas tomar, pero sueles arrepentirte al poco tiempo de tus errores.

Enfócate en todo eso que te falta y no has conseguido, la vida te llenará de muchas oportunidades, pero deberás de saber aprovecharlas.

Géminis

Para los Géminis, los signos nacidos entre el 22 de mayo y 21 de junio, vienen cambios muy buenos, ya que podría haber un cambio en tu casa o vehículo.

El karma te dará una gran lección por tus errores del pasado. En los negocios muchas mejoras y la posibilidad de una buena venta.

No tengas miedo a cambios en la economía, ya que te van a beneficiar mucho. La vida te compensará lo que te debía y te dará en grandes cantidades.

Cáncer

Para Cáncer, signos nacidos entre el 22 de junio y 23 de julio, la mediocridad que te caracterizaba quedará en el pasado, ya que tendrás la actitud y el carácter que se necesita para mandar a freír espárragos a toda esa gente que quiere verte destruido o destruida.

Es importante que veas más por ti, tu familia siempre será tu talón de Aquiles, pero necesitas pensar más en ti y no descuidar tu vida por atender otras cuestiones de las cuales el tiempo se va a encargar.

Date la oportunidad de ser tú y a quien no le guste que le busque, has cambiado demasiado solo para complacer a las demás personas.

Leo

Para los Leo, los signos nacidos entre el 24 de julio y 23 de agosto, ten presente que nadie merece tus lágrimas y quien en realidad las merezca no te va a hacer llorar, así que si te traicionan, next.

Si quieres algo estable en una relación, ve dejando de ser tan exigente en las cuestiones del amor, lo que pides, tienes que darlo también.

Vienen momentos en los cuales empezarás a pensar mucho en tu futuro, te va a preocupar mucho, no tiene por qué, vive tu presente y disfrútalo.

Virgo

Para los Virgo, los signos nacidos entre el 24 de agosto y 22 de septiembre, oportunidad de caricia desenfrenada con una persona cercana a ti.

Un amor muy fuerte podría entrar en cualquier momento y vendrá acompañado de mucha paz y estabilidad, disfrútalo al máximo y no dejes que se vaya por ese carácter que te cargas.

Cuidado con hacer juicios falsos sobre personas que te rodean, ya que podrías meterte en problemas al estar hablando de más de quien no debes.

Libra

Para los Libra, signos nacidos entre el 23 de septiembre y 22 de octubre, vienen días de mucha incertidumbre en los cuales querrás realizar un viaje o hacer algo para tu bien.

Si tienes pareja y esta te pone obstáculos en tus metas, sueños y decisiones, no vale la pena seguir ahí. Cambios de humor inesperados que podrían dañar a tu familia, déjate ya de esas tonterías que ahorita el horno no está para bollos.

Nunca dejes tus sueños por complacer los de alguien más, la vida te llena cada día de nuevas oportunidades para que logres tus objetivos.

Escorpio

Para Escorpio, signos nacidos entre el 23 de octubre y 22 de noviembre, andarás estresado en el área laboral, hay una noticia que esperas y que nomás no se ha concretado de la manera que quisieras,

Recuerda que los tiempos de Dios son perfectos, no comas ansias que tendrás lo que quieren en el mejor momento y más si te ha costado luchar por eso.

Cuidado con cambios en viajes de última hora, los cuales podrían afectarte. Muchas oportunidades en el amor en caso de no tener pareja y te la pasarás muy bien.

Sagitario

Para los Sagitario, signos nacidos entre el 23 de noviembre y 21 de diciembre, malas caras en trabajo o con vecinos te podrían poner de mal humor, canaliza tu energía.

Si te lo propones podrás realizar ese viaje que has planeado desde hace tiempo, puede ser a otro país. Una amistad anda de lengua suelta, si no le pones un alto, te vas a meter en graves problemas.

Fuerte de carácter y muy intenso al vivir tu vida, eso te ha hecho un ser único e irrepetible, da gracias a Dios por lo que tienes y has conseguido, vienen más triunfos, pero para eso tendrás que bajar un poco la guardia, sobre todo en el amor.

Capricornio

Para los Capricornio, nacidos entre el 22 de diciembre y el 19 de enero, no tengas miedo en expresar y decir lo que sientes, es momento de no quedarte cayado o cayada por nadie.

Sé fuerte y no te detengas ya por nada, has enfrentado pruebas muy fuertes y has resultado triunfante, no es fácil que te tumben y conoces muy bien las estrategias para no caer y seguir de pie.

No permitas que te arruinen los días en que te levantas feliz, mejor aléjate de personas pesimistas e inoportunas que solo buscan hacerte sentir mal y afectar tu vida.

Acuario

Para los Acuario, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de enero y el 19 de febrero, cuidado con traiciones dentro de la familia, ya que estarán a la orden del día.

Enfócate en ese negocio que tanto has imaginado, ya es momento de que se haga realidad, pero para eso tendrás que empezar ahora mismo, si no te pones metas a corto plazo no lo lograrás.

Movimientos que tienen que ver con tu trabajo no se ven del todo bueno, así que deberás de ser muy cauteloso en todo lo que hagas y emprendas en próximas fechas.

Piscis

Para los Piscis, signos del zodiaco nacidos entre el 20 de febrero y el 20 de marzo, es momento de confiar en lo que quieres y hacia dónde vas, manda a la tostada a esas personas que han estado hablando de ti y te han manipulado con comentarios fuera de lugar que no te han permitido avanzar del todo.

No te limites a cambios en cuestiones de proyectos, llévalos a cabo, ya que te dejarán grandes ganancias. Es importante que te pongas las pilas en cuestiones de tu cuerpo y de tu autoestima, la vida te llenará de nuevas oportunidades que tendrás que aprovechar al máximo si quieres superarte y salir adelante.

